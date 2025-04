2:1-Sieg in Paderborn: Köln erkämpft sich Tabellenspitze

Im Topspiel beim direkten Tabellennachbarn SC Paderborn sichert sich der 1. FC Köln drei ganz wichtige Punkte für den Traum vom Wiederaufstieg. Die Rheinländer klettern dadurch zurück an der Spitze.

Paderborn. Der 1. FC Köln ist erstmals seit Mitte Februar wieder Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem hart umkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg beim direkten Verfolger SC Paderborn zog das Team von Gerhard Struber am Hamburger SV vorbei und darf weiter vom direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga träumen.

Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Paderborner Arena brachte Marvin Mehlem (34.) die Gastgeber in Führung. Ein Eigentor von Felix Götze (42.) sorgte für den Ausgleich, ehe Denis Huseinbasic (61.) das Spiel drehte. Mit nun 50 Punkten führt der FC die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung an, Paderborn unter Lukas Kwasniok bleibt mit 45 Zählern zunächst auf dem Relegationsplatz.

Paderborn vergibt Foulelfmeter

Nach anfänglichem Abtasten übernahmen zunächst die Gastgeber das Kommando, blieben aber bei ihren Chancen zu ungenau. Nachdem dann Joel Schmied im Strafraum zu ungestüm gegen Sven Michel vorging, zeigte Schiedsrichter Frank Willenborg direkt auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß parierte Marvin Schwäbe jedoch gegen Raphael Obermair (25.).

In einer umkämpften Partie setze sich Köln knapp in Paderborn durch. Bild: Bernd Thissen/dpa In einer umkämpften Partie setze sich Köln knapp in Paderborn durch. Bild: Bernd Thissen/dpa

Mit zunehmender Spieldauer wurde Köln immer stärker und konnte sich zunehmend die besseren Möglichkeiten erspielen. Doch es waren zunächst die Paderborner, die jubelten: Nach einem Einwurf setzte sich Filip Bilbija am Flügel gegen Mathias Olesen durch und legte auf Mehlem zurück, der nach kurzer Ballannahme aus zehn Metern mit einem präzisen Schuss ins linke Eck traf.

Köln kommt zurück und dreht das Spiel

Doch der FC steigerte den Druck weiter und erarbeitete sich mehrere gute Gelegenheiten, darunter einen Pfostentreffer von Rondic (40.). Schließlich fand der Ball dann auch den Weg ins Tor. Ein erneuter Pfostenschuss von Rondic prallte zunächst gegen den Rücken von Felix Götze und von dort aus ins Netz.

Nach der Pause blieb Köln dominant und belohnte sich erneut. Nach Zuspiel von Luca Waldschmidt zog Huseinbasic im Strafraum ab. Sein noch abgefälschter Schuss landete unhaltbar für Manuel Riemann in der langen Ecke. Paderborn kämpfte in einer hitzigen Schlussphase bis zum Ende, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. (dpa)