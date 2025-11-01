Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss

Lieferten sich ein rasantes Duell: Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld.
Lieferten sich ein rasantes Duell: Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld. Bild: Thomas Frey/dpa
Lieferten sich ein rasantes Duell: Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld.
Lieferten sich ein rasantes Duell: Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld. Bild: Thomas Frey/dpa
2. Bundesliga
2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Sieg wäre Darmstadt 98 in der zweiten Liga auf Rang vier geklettert. Doch gegen Aufsteiger Bielefeld reicht es nur zu einem Remis.

Darmstadt.

Darmstadt 98 hat vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Lilien kamen gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. 

Vor 17.810 Zuschauern trafen Fraser Hornby schon in der 4. Minute und Isac Lidberg (33.) für die Hessen, die als Tabellensiebter jetzt 19 Punkte auf dem Konto haben. Noah Joel Sarenren Bazee (28.) und Maximilian Großer (73.) glichen zweimal aus. Bielefeld weist auf Rang neun 14 Zähler auf.

Darmstadts Blitzstart

Die Gastgeber starteten furios in die Partie. Gleich der erste gefährliche Angriff führte zum Erfolg. Nach Kopfball-Vorlage von Matej Maglica traf Hornby im Nachsetzen aus Nahdistanz, nachdem er mit dem ersten Versuch noch an Bielefelds Torwart Jonas Kersken gescheitert war. 

Fraser Hornby (9) erzielte das frühe 1:0 für Darmstadt.
Fraser Hornby (9) erzielte das frühe 1:0 für Darmstadt. Bild: Thomas Frey/dpa
Fraser Hornby (9) erzielte das frühe 1:0 für Darmstadt.
Fraser Hornby (9) erzielte das frühe 1:0 für Darmstadt. Bild: Thomas Frey/dpa

Mit der frühen Führung im Rücken dominierte Darmstadt die Partie und hätte den Vorsprung ausbauen können. Erst scheiterte Killian Corredor mit einem fulminanten Volleyschuss an Kersken, dann traf Maglica mit einem Kopfball nur die Latte.

Lidberg kontert Bielefelds Ausgleich

Der Ausgleich kam dann aus dem Nichts, weil Bielefeld bis dahin offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getreten war. Sarenren Bazee zog aus der Drehung einfach mal ab und ließ Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck keine Chance.

Nur fünf Minuten später revanchierte sich Schuhen mit der Vorarbeit beim erneuten Führungstreffer. Nach einem langen Ball des Keepers umkurvte Lidberg im Strafraum noch zwei Arminen und vollendete mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel. Es war bereits das neunte Saisontor des Schweden, der nach dem Wechsel in der Kabine blieb.

Kurz vor der Pause mussten die Lilien um die Führung bangen, als Schiedsrichter Richard Hempel ein Handspiel von Fabian Holland im eigenen Strafraum überprüfte. Nach Ansicht der TV-Bilder gab es aber keinen Elfmeter für die Bielefelder, die in der zweiten Halbzeit ihre Angriffsbemühungen verstärkten. 

Bielefeld belohnt sich

Von Darmstadt kam in der Offensive jetzt nichts mehr, zumal die Hessen nach einer Stunde auch noch Hornby mit einer Oberschenkelverletzung verloren. Das rächte sich, als Großer mit einem abgefälschten Schuss der erneute Ausgleich gelang. Beide Teams hatten danach noch jeweils eine gute Gelegenheit, doch am Ende blieb es beim Remis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
05.11.2025
1 min.
Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht.
Der Fahrer des Lkw ist vor Ort gestorben. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden. Kürzlich wurde sie wieder freigegeben.
André März
10:17 Uhr
3 min.
Herzschlag-Finale in der Lausitz: Rallye-Duo aus dem Erzgebirge gelingt die perfekte Saison
Zeigten der Konkurrenz am liebsten die Rücklichter: Pierre Günther und Dominic Gräbner vom MC Grünhain.
Drei Meisterschaften, drei Pokale: Pierre Günther und Dominic Gräbner vom MC Grünhain waren auf den Schotterpisten rund um Boxberg kaum zu bremsen. Denn sie hatten ein großes Ziel vor Augen.
Anna Neef und Wolfgang Dittrich
29.10.2025
2 min.
Pokal-Aus für Schalke bei Darmstädter Torfestival
Der Darmstädter Hiroki Akiyama leitete das Darmstädter Torfestival gegen Schalke ein.
Der Zweitliga-Tabellenführer aus Gelsenkirchen kassiert herben Dämpfer. Die Lilien üben erfolgreich Revanche für die Liga-Niederlage und ziehen ins Achtelfinale ein.
10:15 Uhr
2 min.
Tödliche Schüsse auf Lorenz – Polizist wird angeklagt
Nach dem gewaltsamen Tod des 21-jährigen Lorenz in Oldenburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den beschuldigten Polizisten erhoben. (Archivbild)
Schüsse in der Fußgängerzone: Warum feuerte ein Polizist auf Lorenz? Der Einsatz sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen.
24.10.2025
2 min.
Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze
Sylla erzielte das 1:0 für Schalke.
Fünf Siege in Serie, viermal ohne Gegentor: Der FC Schalke marschiert weiter und gewinnt auch das Top-Duell gegen Darmstadt. Schon in fünf Tagen kommt es zur Revanche.
Mehr Artikel