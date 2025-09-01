Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 21 Millionen Euro in zwei Jahren: Weigl nach Saudi-Arabien

1. Bundesliga
21 Millionen Euro in zwei Jahren: Weigl nach Saudi-Arabien
Julian Weigl kassiert in Saudi-Arabien noch einmal richtig ab. Der frühere Nationalspieler und bisherige Kapitän von Borussia Mönchengladbach geht zu Al-Qadsiah.

Mönchengladbach.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Julian Weigl wechselt nach Saudi-Arabien und soll laut Medienberichten in den kommenden beiden Jahren 21 Millionen Euro netto dort verdienen. Der 29-Jährige wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Al-Qadsiah. Das teilte die Borussia am letzten Tag der Transferperiode mit. 

Der defensive Mittelfeldspieler war vor drei Jahren von Benfica Lissabon an den Niederrhein gewechselt und bei der Borussia in der vergangenen Saison noch Kapitän gewesen. Für Weigl sollen die Gladbacher eine Ablöse in Höhe von knapp acht Millionen Euro kassieren. (dpa)

