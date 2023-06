25 Jahre danach: DFB erinnert an Gewalttat gegen Nivel

Im Juni 1998 kommt es zu Gewalttaten deutscher Fußball-Fans in Frankreich. Das am schwersten betroffene Opfer liegt wochenlang im Koma und trägt irreparable Schäden davon.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat 25 Jahre nach den Gewalttaten von Lens an den damals lebensgefährlich verletzten französischen Gendarmen Daniel Nivel erinnert.

Der Anschlag zähle "zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Fußballgeschichte", sagte Präsident Bernd Neuendorf in einer Verbandsmitteilung.

Neuendorf habe sich in einem persönlichen Schreiben an die Familie Nivel gewandt und sie zum Länderspiel der Männer am 12. September gegen Frankreich nach Dortmund eingeladen. "Ich freue mich sehr, dass sie diese Einladung angenommen haben", sagte Neuendorf.

Nivel lebt seit der Tat mit irreparablen Schäden

Rings um das WM-Gruppenspiel gegen Jugoslawien (2:2) am 21. Juni 1998 hatten Hunderte deutsche Hooligans in Lens gewütet. Der damals 43 Jahre alte Polizist Nivel war ihr am schwersten betroffenes Opfer. Mehrere Wochen lag er im Koma. Nivel, heute 68 Jahre alt, trug irreparable Hirnschäden davon. "Der Anschlag auf Daniel Nivel vor 25 Jahren zählt zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Fußballgeschichte", sagte Neuendorf.

Seine Frau äußerte sich vor dem traurigen Jahrestag in der "Sport Bild". "Unser Leben wird von den Folgen dieses Tages bestimmt", sagte Lorette Nivel. Zwar käme das Ereignis in den Gesprächen nicht ständig vor, der 21. Juni bleibe aber auch 25 Jahre später "unvergessen", fügte Nivels Frau an. "Man hat meinem Mann seine Freiheit genommen. Es ist viel Trauer und Leid entstanden, die Bitterkeit ist unermesslich." Alles in Nivels Leben sei "unter diesen Umständen schwer zu bewältigen", führte Lorette Nivel aus.

Der ehemalige Gendarm war in der Folge des Öfteren beim DFB und Länderspielen zu Gast und wurde in Deutschland 2018 auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. (dpa)