Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 4:0 beim FC St. Pauli - Gladbach siegt erstmals

Erleichterung nach VAR-Entscheid: Mönchengladbacher jubeln nach dem 1:0 über die erste Führung der Saison.
Erleichterung nach VAR-Entscheid: Mönchengladbacher jubeln nach dem 1:0 über die erste Führung der Saison. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Hatte Pech mit einem Pfostenschuss: Gladbachs Joe Scally.
Hatte Pech mit einem Pfostenschuss: Gladbachs Joe Scally. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Erleichterung nach VAR-Entscheid: Mönchengladbacher jubeln nach dem 1:0 über die erste Führung der Saison.
Erleichterung nach VAR-Entscheid: Mönchengladbacher jubeln nach dem 1:0 über die erste Führung der Saison. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Hatte Pech mit einem Pfostenschuss: Gladbachs Joe Scally.
Hatte Pech mit einem Pfostenschuss: Gladbachs Joe Scally. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
1. Bundesliga
4:0 beim FC St. Pauli - Gladbach siegt erstmals
Claas Hennig, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acht Spieltage muss Borussia Mönchengladbach auf den ersten Sieg in der Bundesliga-Saison warten. Beim FC St. Pauli gibt es ein verdientes 4:0. Maßgeblichen Anteil hat der Torjäger.

Hamburg.

Haris Tabakovic hat Borussia Mönchengladbach zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geführt. Der 31 Jahre alte Stürmer steuerte zum hoch verdienten 4:0 (2:0) beim schwachen FC St. Pauli die ersten beiden Treffer bei. Durch den Erfolg der Gladbacher verlängerte sich die Negativserie der Hamburger auf sechs Niederlagen nacheinander, zum vierten Mal in Folge blieben die Kiezkicker ohne eigenen Treffer.

Der überragende Tabakovic nutzte in der 15. Minute einen Fehler von St. Paulis Torwart Nikola Vasilj zu seinem vierten Saisontreffer, in der 40. Minute erhöhte er nach Vorlage von Franck Honorat. Die eingewechselten Shuto Machino (75.) und Oscar Fraulo (80.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung.

Durch den ersten Erfolg verließen die Gladbacher mit sechs Punkten den letzten Tabellenplatz. Für den FC St. Pauli wird die Situation mit sieben Zählern zunehmend bedrohlicher. 

Erfolgserlebnisse im DFB-Pokal

Beide Mannschaften hatten am Dienstag im DFB-Pokal wieder Erfolgserlebnisse nach ihren Durststrecken in der Bundesliga gefeiert. Der FC St. Pauli war durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den Ligarivalen TSG Hoffenheim ins Achtelfinale eingezogen, die Gladbacher hatten den Zweitligisten Karlsruher SC bezwungen. 

Die Erfolge schienen zunächst keine der beiden Teams zu beflügeln. Zwar wirkten die Gäste in der Anfangsphase optisch überlegen, gefährlich wurden sie ebenso wenig wie die Hamburger.

Vasilj leitet Gladbacher Führung ein

Und so bereitete der dicke Patzer des sonst so zuverlässigen St. Pauli-Keeper Vasilj die Führung der Gäste ein. Der Schlussmann schoss den Ball in die Beine von Florian Neuhaus, der den Ball sofort an Tabakovic leitete. Der Stürmer vollendete ohne Mühe. Auch nach Prüfung durch den Video-Assistenten blieb es beim Treffer. Es war die erste Führung der Gladbacher in dieser Bundesliga-Saison. 

Das Gegentor war für den FC St. Pauli wie ein Weckruf. Endlich suchten die Hamburger stärker den Weg nach vorn. Mathias Pereira Lage (15.) sorgte mit einem Schuss aus 18 Meter für die größte Gefahr. 

Die Gäste ließen den Gegner mehr und mehr kommen und setzten auf Konter. Joe Scally (28.) hatte bei einem der Schnellangriffe Pech, als er den Pfosten traf. Zwölf Minuten später machte es Tabakovic besser und machte seinen Doppelpack vor der Pause perfekt. 

St. Pauli mit neuen Impulsen für den Angriff - ohne Erfolg

St. Paulis Trainer Alexander Blessin reagierte und tauschte die komplette Offensive mit drei Wechseln aus. 

Tatsächlich erhöhten die Gastgeber vor 29.546 Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion den Druck, besser wurden sie nicht. Zwei Schüsse von Abwehrspieler Hauke Wahl (55.) und den aus der Defensivreihe nach der Pause ins Mittelfeld beorderte Eric Smith (71.) waren lange die besten Angriffsaktionen. 

Die Gladbacher kontrollierten das Spiel und hatten mit ihren Kontern genügend Chancen, um die Führung auszubauen. Tabakovic (62.) verpasste knapp seinen dritten Treffer. Als Machino wenig später traf, war das Spiel entschieden. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Fraulo setzte noch einen drauf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
01.11.2025
2 min.
St. Paulis Ärger über defekte Abseitstechnologie
Erleichterung nach VAR-Entscheid: Mönchengladbacher jubeln nach dem 1:0 über die erste Führung der Saison.
Das 0:4 gegen Mönchengladbach ist für den FC St. Pauli schlimm genug. Nach dem Spiel wird bekannt, dass die Abseitstechnologie ein falsches Ergebnis geliefert hat. Dann geht auch noch das Licht aus.
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
09:00 Uhr
4 min.
Sieg zur rechten Zeit: Gladbach stimmt sich aufs Derby ein
Sammelt Argumente als Dauerlösung für die Gladbacher Cheftrainer-Stelle: Eugen Polanski
Mehr als sieben Monate wartet Borussia Mönchengladbach auf einen Bundesliga-Sieg. Das 4:0 beim FC St. Pauli ist der Schub für das Derby gegen den 1. FC Köln. Eine Frage wird noch nicht beantwortet.
Claas Hennig, dpa
Mehr Artikel