4:0 beim FC St. Pauli - Gladbach siegt erstmals

Acht Spieltage muss Borussia Mönchengladbach auf den ersten Sieg in der Bundesliga-Saison warten. Beim FC St. Pauli gibt es ein verdientes 4:0. Maßgeblichen Anteil hat der Torjäger.

Hamburg. Haris Tabakovic hat Borussia Mönchengladbach zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geführt. Der 31 Jahre alte Stürmer steuerte zum hoch verdienten 4:0 (2:0) beim schwachen FC St. Pauli die ersten beiden Treffer bei. Durch den Erfolg der Gladbacher verlängerte sich die Negativserie der Hamburger auf sechs Niederlagen nacheinander, zum vierten Mal in Folge blieben die Kiezkicker ohne eigenen Treffer.

Der überragende Tabakovic nutzte in der 15. Minute einen Fehler von St. Paulis Torwart Nikola Vasilj zu seinem vierten Saisontreffer, in der 40. Minute erhöhte er nach Vorlage von Franck Honorat. Die eingewechselten Shuto Machino (75.) und Oscar Fraulo (80.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung.



Durch den ersten Erfolg verließen die Gladbacher mit sechs Punkten den letzten Tabellenplatz. Für den FC St. Pauli wird die Situation mit sieben Zählern zunehmend bedrohlicher.

Erfolgserlebnisse im DFB-Pokal

Beide Mannschaften hatten am Dienstag im DFB-Pokal wieder Erfolgserlebnisse nach ihren Durststrecken in der Bundesliga gefeiert. Der FC St. Pauli war durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den Ligarivalen TSG Hoffenheim ins Achtelfinale eingezogen, die Gladbacher hatten den Zweitligisten Karlsruher SC bezwungen.

Die Erfolge schienen zunächst keine der beiden Teams zu beflügeln. Zwar wirkten die Gäste in der Anfangsphase optisch überlegen, gefährlich wurden sie ebenso wenig wie die Hamburger.

Vasilj leitet Gladbacher Führung ein

Und so bereitete der dicke Patzer des sonst so zuverlässigen St. Pauli-Keeper Vasilj die Führung der Gäste ein. Der Schlussmann schoss den Ball in die Beine von Florian Neuhaus, der den Ball sofort an Tabakovic leitete. Der Stürmer vollendete ohne Mühe. Auch nach Prüfung durch den Video-Assistenten blieb es beim Treffer. Es war die erste Führung der Gladbacher in dieser Bundesliga-Saison.

Das Gegentor war für den FC St. Pauli wie ein Weckruf. Endlich suchten die Hamburger stärker den Weg nach vorn. Mathias Pereira Lage (15.) sorgte mit einem Schuss aus 18 Meter für die größte Gefahr.



Die Gäste ließen den Gegner mehr und mehr kommen und setzten auf Konter. Joe Scally (28.) hatte bei einem der Schnellangriffe Pech, als er den Pfosten traf. Zwölf Minuten später machte es Tabakovic besser und machte seinen Doppelpack vor der Pause perfekt.

St. Pauli mit neuen Impulsen für den Angriff - ohne Erfolg

St. Paulis Trainer Alexander Blessin reagierte und tauschte die komplette Offensive mit drei Wechseln aus.

Tatsächlich erhöhten die Gastgeber vor 29.546 Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion den Druck, besser wurden sie nicht. Zwei Schüsse von Abwehrspieler Hauke Wahl (55.) und den aus der Defensivreihe nach der Pause ins Mittelfeld beorderte Eric Smith (71.) waren lange die besten Angriffsaktionen.

Die Gladbacher kontrollierten das Spiel und hatten mit ihren Kontern genügend Chancen, um die Führung auszubauen. Tabakovic (62.) verpasste knapp seinen dritten Treffer. Als Machino wenig später traf, war das Spiel entschieden. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Fraulo setzte noch einen drauf. (dpa)