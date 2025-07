400 Millionen TV-Zuschauer: Rekord bei Fußball-EM

Die Turnierveranstalter freuen sich über volle Stadien und Rekorde am Bildschirm. Vor dem Finale am Sonntag zieht die UEFA eine positive Bilanz.

Zürich/Nyon. Das Turnier in der Schweiz steuert auf einen TV-Rekord für eine Europameisterschaft der Fußballerinnen zu. Vor dem Finale zwischen England und Spanien am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) geht die Europäische Fußball-Union von einer Live-Zuschauerzahl von mehr als 400 Millionen Menschen aus. Für das Finale erwartet der Verband ein weltweites Publikum von über 45 Millionen.

29 der insgesamt 31 Spiele - inklusive des Endspiels - waren ausverkauft, teilte die UEFA zudem mit. Die bislang gezählten 623.088 Besucherinnen und Besucher stellen schon vor dem Finale eine Bestmarke für ein EM-Turnier der Frauen dar. In Basel werden nun noch mal knapp über 34.000 Fans erwartet.

Deutlich mehr Fans als in England

Das Turnier übertrifft damit auch die EM 2022 in England, bei der unter anderem im Old Trafford von Manchester sowie im Wembley-Stadion von London gespielt wurde. Damals hatten 574.875 Fans die Spiele besucht. Von einem "wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfußballs", sprach UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. "Doch dies ist erst der Anfang."

Rund 35 Prozent der Tickets seien von Fans außerhalb der Schweiz gekauft worden, teilte die UEFA weiter mit. Unter den Ticketinhabern seien über 160 Nationalitäten vertreten. 95.000 Fans hätten sich vor Ort an Fanmärschen beteiligt, eine Million Menschen die Fanzonen besucht. Die hohen Erwartungen an das Turnier seien übertroffen worden, sagte UEFA-Frauenfußball-Direktorin Nadine Keßler. (dpa)