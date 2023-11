4000 Mal "Happy Birthday": Bayer-Fans rühren Alonso

Leverkusens Xabi Alonso hat als Weltklasse-Spieler und erfolgreicher Trainer viele besondere Augenblicke erlebt. Ein Moment wie nach dem Sieg in Bremen war auch für ihn etwas Besonderes.

Bremen. Als die 4000 nach Bremen mitgereisten Fans von Bayer Leverkusen "Happy Birthday" für ihn anstimmten, war dies auch für den erfolgsverwöhnten Fußball-Weltmann Xabi Alonso außergewöhnlich.

"Das ist eine große Ehre und eine große Freude", sagte der nun 42 Jahre alte Trainer des Bundesliga-Tabellenführers gerührt. Nach dem 3:0 (2:0) bei Werder Bremen war er zusammen mit den Spielern zu den Fans gegangen, die daraufhin zu singen begannen. Alonso gewann als Spieler alles, was man im Fußball gewinnen kann. So ein Moment wie an dem kalten Abend im Bremer Weserstadion war aber auch für ihn etwas Besonderes.

"Die Verbindung zu fühlen"

"Die Verbindung zu fühlen. Das ist sehr wichtig für mich", sagte Alonso. Die Fans unterstützten die Mannschaft immer. "Und jetzt diesen besonderen Moment zu fühlen, ist sehr schön. Dass wir zu den Fans eine so besondere Verbindung aufgebaut haben, für jetzt und die Zukunft, dafür bin ich dankbar."

Den Geburtstagsabend wollte Alonso nach seiner Rückkehr aus Bremen dann mit seiner Familie verbringen. "Ich habe sie heute bisher noch nicht gesehen", meinte er. "Sie wartet auf mich zu Hause. Das ist der beste Weg zu feiern, mit einem Sieg." (dpa)