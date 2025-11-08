6:0: Leverkusen zerlegt Schlusslicht Heidenheim

Bayer Leverkusen zeigt mit dem 1. FC Heidenheim keine Gnade und feiert gegen das Tabellenschlusslicht ein Torfestival vor heimischem Publikum. Für Frank Schmidts Team wird der Spieltag zum Alptraum.

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat den 1. FC Heidenheim in beeindruckender Manier deklassiert. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand setzte sich gegen das chancenlose Tabellenschlusslicht souverän mit 6:0 (5:0) durch. Vor 29.257 Zuschauern in der Leverkusener Arena trafen Patrik Schick (2. und 22. Minute), Jonas Hofmann (17.), Ernest Poku (27.) und Ibrahim Maza (45.+1. und 53.) für die Werkself.

Nach der jüngsten Niederlage in der Liga gegen den FC Bayern München festigt Leverkusen mit diesem Sieg seine Position unter den Top fünf. Für Heidenheim geht die Talfahrt nach fünf Spielen ohne Sieg und einem eingestellten Vereinsnegativrekord von fünf Auswärtsniederlagen in Serie indes weiter.

Drei Startelf-Wechsel bei Bayer, einer bei Heidenheim

Im Vergleich zum 1:0 bei Benfica Lissabon gab es in der Startformation der Werkself drei Änderungen: Die Routiniers Robert Andrich, Jonas Hofmann und Patrik Schick begannen für Jarell Quansah, Claudio Echeverri und Christian Kofane. Heidenheims Trainer Frank Schmidt brachte nach dem 1:1 gegen Frankfurt Außenverteidiger Omar Traoré anstelle von Stürmer Stefan Schimmer.

Doch trotz der etwas defensiveren Grundausrichtung der Gäste schlug Leverkusen sofort zu. Schon nach zwei Minuten brachte Schick die Hausherren in Führung: Nach einem Ballgewinn von Maza in der eigenen Hälfte legte Poku im richtigen Moment quer, sodass der Torjäger mit einem platzierten Abschluss unten rechts sein viertes Saisontor erzielte.

Heidenheim ohne jegliche Chance

Bayer 04 hätte fast direkt nachgelegt, doch ein Heidenheimer Abwehrbein verhinderte zunächst den nächsten Treffer. Doch während die Gäste weiter kaum ins Spiel fanden, kombinierte Leverkusen schnell: Edmond Tapsoba flankte punktgenau aus dem Halbfeld auf Hofmann, der aus kurzer Distanz ins rechte Eck köpfte und strahlend über seinen ersten Saisontreffer jubelte.

Tabellenschlusslicht Heidenheim war chancenlos. Bild: Marius Becker/dpa Tabellenschlusslicht Heidenheim war chancenlos. Bild: Marius Becker/dpa

Nur Minuten später erhöhte die Werkself erneut: Nach einer Flanke von Hofmann gingen sowohl Heidenheims Patrick Mainka als auch Keeper Diant Ramaj zum Ball und behinderten sich unglücklich gegenseitig. Schick nahm dankend an und schob den zum Tor rollenden Ball zum fünften Saisontor über die Linie. Heidenheim blieb weiter chancenlos.

Maza macht mit erstem Doppelpack halbes Dutzend voll

So war es fünf Minuten später Poku, der eine unbedrängte Flanke von Arthur sehenswert ins linke Eck verwandelte. Schmidt reagierte bereits in der 33. Minute mit einem Doppelwechsel, um die Defensive zu stärken und ein noch schlimmeres Debakel zu verhindern. Doch es wurde nur bitterer: Kurz vor dem Pausenpfiff traf Maza im Fallen mit seinem ersten Bundesliga-Treffer zum 5:0.

Ibrahim Maza traf zu seinem ersten Doppelpack für die Werkself. Bild: Marius Becker/dpa Ibrahim Maza traf zu seinem ersten Doppelpack für die Werkself. Bild: Marius Becker/dpa

Auch nach der Pause blieb Bayer gnadenlos: Maza schnürte seinen ersten Doppelpack, als er die Heidenheimer Defensive ausdribbelte und mit dem rechten Außenrist zum sechsten Treffer der Partie vollendete. In der 69. Minute hatte Heidenheim dann endlich den ersten Abschluss der Partie, ohne jedoch gefährlich zu werden. Bei den Hausherren blieben die "Einer geht noch rein"-Gesänge der Fans trotz einiger weiterer Chancen unerfüllt. (dpa)