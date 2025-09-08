Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 60 Jahre Sportschule Oberwiesenthal: Und freitags war Zimmerkontrolle – Olympiasiegerinnen blicken auf Jugendzeit zurück

Claudia Nystad, erfolgreichste Skilangläuferin Deutschlands, kam für das Traditionstreffen in ihre alte Heimat. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Claudia Nystad, erfolgreichste Skilangläuferin Deutschlands, kam für das Traditionstreffen in ihre alte Heimat. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Wintersport
60 Jahre Sportschule Oberwiesenthal: Und freitags war Zimmerkontrolle – Olympiasiegerinnen blicken auf Jugendzeit zurück
Von Katja Lippmann-Wagner
Zwei Olympiasiegerinnen kehren zum 60. Geburtstag ihrer Sportschule an die alte Wirkungsstätte zurück. Die Begegnung mit Lehrern und Sportfreunden lösen sowohl bei Claudia Nystad als auch bei Sylke Otto viele Erinnerungen aus.

Die ehemalige Skilangläuferin Claudia Nystad (geborene Künzel) kehrte am Wochenende an die Eliteschule des Wintersports zurück. Sie folgte einer Einladung zum 60-jährigen Schuljubiläum und 70 Jahre Leistungssport in Oberwiesenthal. Ein Traditionstreffen führte am Samstagabend ehemalige Schüler und Lehrer in Oberwiesenthal zusammen. Unter...
