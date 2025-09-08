60 Jahre Sportschule Oberwiesenthal: Und freitags war Zimmerkontrolle – Olympiasiegerinnen blicken auf Jugendzeit zurück

Zwei Olympiasiegerinnen kehren zum 60. Geburtstag ihrer Sportschule an die alte Wirkungsstätte zurück. Die Begegnung mit Lehrern und Sportfreunden lösen sowohl bei Claudia Nystad als auch bei Sylke Otto viele Erinnerungen aus.

Die ehemalige Skilangläuferin Claudia Nystad (geborene Künzel) kehrte am Wochenende an die Eliteschule des Wintersports zurück. Sie folgte einer Einladung zum 60-jährigen Schuljubiläum und 70 Jahre Leistungssport in Oberwiesenthal. Ein Traditionstreffen führte am Samstagabend ehemalige Schüler und Lehrer in Oberwiesenthal zusammen. Unter...