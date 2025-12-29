A...loch, Jeans-Garage, Zahn-OP: Jens Weißflog und seine fünf emotionalsten Momente bei der Vierschanzentournee

Das Skisprungidol aus dem Erzgebirge konnte viermal den Schanzen-Grand-Slam gewinnen, so oft wie kein anderer Deutscher. Dabei erlebte der heute 61-Jährige extreme Höhen, aber auch Tiefen.

Die Weitenjagd auf den Goldenen Adler beginnt am Montag in Oberstdorf mit dem ersten Wettbewerb. Der deutsche Rekordsieger der Vierschanzentournee, Jens Weißflog aus Oberwiesenthal, hat ein Exemplar in seinem hoteleigenen Skimuseum stehen. Für die „Freie Presse" erinnert sich der „Floh vom Fichtelberg" an die emotionalsten Momente bei 16...