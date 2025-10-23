Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Abschied ohne Wehmut: Gabi Frehse erlebt bei Kunstturn-WM ihre letzten Momente als Trainerin

Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht.
Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht. Bild: Imago
Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht.
Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht. Bild: Imago
Sport-Mix
Abschied ohne Wehmut: Gabi Frehse erlebt bei Kunstturn-WM ihre letzten Momente als Trainerin
Von Katja Sturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzerin hört nach der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Jakarta auf und geht in Rente. Ihre Schützlinge aus Österreich sind voll des Lobes, aber auch traurig, dass sich die Wege trennen. Frehse freut sich nach einer turbulenten Trainerkarriere unterdessen auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden.

Es sind die letzten Momente, die Gabriele Frehse als Trainerin in einer Wettkampfhalle verbringt. Für das Land, für das die Chemnitzerin derzeit noch als Verantwortliche tätig ist, sind es historische. Denn erstmals hat sich eine Österreicherin bei Weltmeisterschaften im Kunstturnen für ein Gerätefinale qualifiziert: Charlize Mörz darf an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:35 Uhr
3 min.
Kunstturn-WM: Karina Schönmaier wackelt am Balken und patzt am Boden
Karina Schönmaier am Schwebebalken in Aktion.
Die Athletin vom TuS Chemnitz-Altendorf belegt bei der WM in Jakarta Platz 19 im Mehrkampffinale. Der Fokus liegt jetzt auf dem Sprungfinale, in das sie mit voller Power gehen will und Medaillenchancen hat.
Katja Sturm
06.08.2025
4 min.
Turn-Trainerin Gabriele Frehse erlebt zum Karriereausklang eine Premiere
Im Mai erlebte Gabriele Frehse als Trainerin der Österreicherinnen die EM in Leipzig mit, wo es Selina Kickinger ins Mehrkampffinale schaffte.
Bis zur WM im Herbst trägt die Chemnitzerin in Österreich noch Verantwortung für die Auswahlturnerinnen. Mit denen freute sie sich jetzt über einen ganz besonderen Höhepunkt.
Anika Zimny
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel