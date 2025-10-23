Abschied ohne Wehmut: Gabi Frehse erlebt bei Kunstturn-WM ihre letzten Momente als Trainerin

Die Chemnitzerin hört nach der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Jakarta auf und geht in Rente. Ihre Schützlinge aus Österreich sind voll des Lobes, aber auch traurig, dass sich die Wege trennen. Frehse freut sich nach einer turbulenten Trainerkarriere unterdessen auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden.

Es sind die letzten Momente, die Gabriele Frehse als Trainerin in einer Wettkampfhalle verbringt. Für das Land, für das die Chemnitzerin derzeit noch als Verantwortliche tätig ist, sind es historische. Denn erstmals hat sich eine Österreicherin bei Weltmeisterschaften im Kunstturnen für ein Gerätefinale qualifiziert: Charlize Mörz darf an...