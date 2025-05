Abschied von "Löwen"-Legende Lorant

Werner Lorant war einer der größten Trainer in der Geschichte des TSV 1860 München. Mit einem Gottesdienst nehmen die "Löwen" Abschied von dem Original. Viele Weggefährten sagen Servus.

München. Ein von Kerzen gesäumtes Foto von Werner Lorant steht auf dem Altar. Prächtige Blumengestecke sind davor aufgestellt. Mit einem Gottesdienst hat der TSV 1860 München Abschied von der Trainer-Legende genommen. Lorant, der die "Löwen" von 1992 bis 2001 betreute, war am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben.

Der Fußball-Drittligist feierte nun mit Pfarrer Rainer Maria Schießler vor hunderten Besuchern in der Pfarrkirche Sankt Helena im Münchner Stadtteil Giesing eine Messe in Gedenken an das Trainer-Original.

Von Jeremies bis Schwabl

Fans kamen in ihren Kutten, Lorants jüngere Schwester Erika wendete sich mit einigen Worten an die Besucher. Viele Weggefährten wie die früheren Spieler Jens Jeremies, Manfred Bender und Manni Schwabl sagten Servus. Von der aktuellen Mannschaft waren unter anderen Trainer Patrick Glöckner und Kapitän Jesper Verlaat anwesend.

Schon seit dem Mittwoch können sich Fans des Traditionsvereins am Trainingsgelände in ein Kondolenzbuch eintragen, das den Hinterbliebenen übergeben wird.

Worte des Abschieds bei der Messe für Werner Lorant. Bild: Sven Hoppe/dpa Worte des Abschieds bei der Messe für Werner Lorant. Bild: Sven Hoppe/dpa

Lorant, der in seinem Geburtsort Welver beerdigt wird, wird auf ewig mit dem TSV 1860 München verbunden werden. Wegen seiner harten und kompromisslosen Art bekam der frühere Verteidiger den Beinamen "Beinhart". Die "Löwen" führte der Mann mit der weißen Starkstromfrisur von der 3. bis in die 1. Liga.

Schweigeminute gegen Essen

Seinen größten Erfolg feierte Lorant in der Saison 1999/2000, als der TSV zwei Derbys gegen den FC Bayern gewann und als Tabellenvierter die Qualifikation zur Champions League erreichte.

Die "Löwen" werden in ihrem ersten Heimspiel seit Lorants Tod am Samstag gegen Rot-Weiss Essen (14.00 Uhr) erneut Trauerflor tragen, zudem wird es eine Schweigeminute geben. (dpa)