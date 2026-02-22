MENÜ
  • Abschlusstag bei Olympia: Die Magie der Ringe überstrahlt die Probleme

Tolle Bilder, aber auch einige Schattenseiten hatten die Olympischen Winterspiele in Italien in den vergangenen zwei Wochen zu bieten.
Tolle Bilder, aber auch einige Schattenseiten hatten die Olympischen Winterspiele in Italien in den vergangenen zwei Wochen zu bieten.
Wintersport
Abschlusstag bei Olympia: Die Magie der Ringe überstrahlt die Probleme
Von Anika Zimny
Am Sonntag wurden nach 16 Wettkampftagen die letzten Medaillen dieser Winterspiele in Italien auf dem Eis und in der Loipe vergeben. Zeit, auf besondere, aber auch nervraubende Momente zurückzublicken.

Was bleibt von diesen Olympischen Winterspielen in Italien? Sportlich haben die vergangenen zweieinhalb Wochen gezeigt, dass Deutschland vor allem im Eiskanal eine Macht ist. 19 der insgesamt 26 Medaillen für Team D wurden in der extra für diese Spiele gebauten Bahn in Cortina d‘Ampezzo geholt. Abseits dessen allerdings blieb in vielen...
