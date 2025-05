Abwehr-Routinier Dier verlässt Bayern - Tah "kein Thema"

Beim FC Bayern stehen die Personalplanungen in der Abwehr im Fokus. Ein Routinier geht am Saisonende. Kommt ein Nationalverteidiger?

München.

Der FC Bayern München muss den Engländer Eric Dier aus seinen komplexen Abwehrplanungen für die kommende Saison streichen. Der 31-Jährige verlässt den Fußball-Rekordmeister am Saisonende ablösefrei, wie Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag gegen RB Leipzig bestätigte. Dier steht vor einem Wechsel zur AS Monaco.