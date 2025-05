Abwehrlegende adelt DFB-Profi Bisseck: Inters Zukunft

Der deutsche Nationalspieler Bisseck kann mit Inter die Champions League gewinnen. Von einer italienischen Abwehrlegende bekommt der 24-Jährige viel Lob.

Mailand/München. Der deutsche Inter-Mailand-Profi Yann Aurel Bisseck ist vor dem Champions-League-Finale von einer italienischen Fußball-Legende gelobt worden. Giuseppe Bergomi, Weltmeister von 1982 und Clubikone bei den Schwarzblauen, schrieb in einer "Kicker"-Kolumne, der DFB-Nationalspieler imponiere ihm. "Bisseck ist 24 und spielt erst im zweiten Jahr in einem Top-Team. Mir gefällt er ungemein, ich erachte ihn als die Zukunft dieser Mannschaft."

Der gebürtige Kölner bestreitet am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) in München mit Inter das Finale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Er war im Sommer 2023 nach Mailand gewechselt, inzwischen ist er dort in der Defensive ein Leistungsträger. "Schon letztes Jahr, erst recht aber in dieser Saison ist er in puncto Taktik und Reife weiter gewachsen", analysierte Bergomi. "Natürlich gab es hier und da einige Konzentrationsfehler, doch die sind für den Lernprozess wichtig."

Bergomi sieht PSG leicht favorisiert

Der langjährige Inter-Profi, Nationalspieler und inzwischen TV-Experte verweist grundsätzlich auf die kollektive Stärke der Italiener, bei der die Mannschaft der Star sei, eine "harmonische, loyale Truppe seriöser Sportler und Menschen". Bergomi sieht aber nicht Inter als Favorit, PSG sei seiner Meinung nach "leicht im Vorteil". (dpa)