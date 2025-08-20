AC Mailand bekundet Interesse an Boniface

Der Transfermarkt ist weiter in Bewegung. Nun steht bei Leverkusen ein Stürmer vor dem Abgang.

Düsseldorf. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verliert wohl einen weiteren Spieler. Wie der TV-Sender Sky berichtet, steht Offensivspieler Victor Boniface vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Der AC Mailand habe zuletzt ein offizielles Angebot unterbreitet. Demnach seien Milan und Bayer in direkten Gesprächen.

Der 24-Jährige, der seit Beginn der Saison 2023 unter dem Bayer-Kreuz spielt, stand schon zu Jahresbeginn vor dem Absprung. Damals war ein Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr geplant. Eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro stand im Raum, doch der Wechsel platzte. Damals wie heute war Boniface an einem Wechsel interessiert.

Rolfes: "Enge Konstellation"

Den Rang als erste Wahl im Sturmzentrum hatte Boniface nach seinem ersten Bayer-Jahr an Patrik Schick verloren. Durch die Verpflichtung des jungen Christian Kofane schwinden seine Chancen auf Einsätze beim Vizemeister, wie auch Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes beim "Rheinischen Fußballgipfel" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf durchblicken ließ.

"Dadurch, dass wir meistens nur mit einem Stürmer spielen, ist das schon eine enge Konstellation", sagte Rolfes angesprochen auf einen möglichen Boniface-Abgang. "Wir schätzen ihn sehr. Aber ob er bei uns die Möglichkeit hat, das Level zu erreichen in der Konkurrenz- und der Kadersituation, das besprechen wir gerade."

Boniface wäre nach Florian Wirtz, Lukas Hradecky, Granit Xhaka, Matej Kovar, Odilon Kossounou, Jonathan Tah und Jeremie Frimpong der nächste Profi, der den Club verlässt. (dpa)