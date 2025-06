AC Mailand will Modric: Blitzbesuch vom Sportdirektor

Mit 39 Jahren könnte auf Luka Modric nun die neue Herausforderung AC Mailand zukommen. Berichten zufolge macht der Club Tempo bei der erhofften Verpflichtung.

Madrid.

Luka Modric soll Berichten zufolge vor einem Engagement bei AC Mailand stehen. Der 39 Jahre alte Kroate soll nach seinem Abschied bei Real Madrid auf der Wunschliste des in der vergangenen Saison enttäuschenden Traditionsclubs stehen. Sportdirektor Igli Tare, einst Profi auch in der Fußball-Bundesliga, sei eigens per "Blitzbesuch" nach Kroatien gereist, um eine mündliche Einigung zu erzielen, berichtete Sky Sport Italia.