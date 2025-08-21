Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Adli verlässt Bayer und wechselt in die Premier League

Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bild: Bernd Weißbrod/dpa
1. Bundesliga
Adli verlässt Bayer und wechselt in die Premier League
Wie erwartet ist der Verkauf von Bayers Offensivspieler Adli perfekt. Er wechselt nach England.

Leverkusen.

Nach vier Jahren verlässt der marokkanische Nationalspieler Amine Adli Bayer Leverkusen und wechselt zum Premier-League-Club AFC Bournemouth. Der deutsche Vorjahresmeister einigte sich mit den Engländern und hat den noch bis 2028 gültigen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Dies teilte der deutsche Vorjahresmeister mit. Der Transfer soll laut Medienberichten im Bereich von 30 Millionen Euro liegen. 

Bayer hatte den Offensivspieler 2021 für etwa 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse verpflichtet. Damit verliert Leverkusen einen weiteren Akteur aus der Meistermannschaft.

"Wir haben das große Talent Amine Adli 2021 aus der zweiten französischen Liga verpflichtet. Bei Bayer 04 ist er zu einem gestandenen Bundesliga-Profi geworden, der mit seinen Leistungen seinen ganz persönlichen Beitrag zu unserer Entwicklung in den vergangenen Jahren geleistet hat", erklärte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes

Der 25-Jährige, der bei seinem neuen Club einen Vertrag bis 2030 erhält, absolvierte 143 Pflichtspiele für Bayer und erzielte dabei 23 Tore. "Die besondere Zeit in diesem Verein hat mich als Sportler und als Mensch geprägt. Ich werde sie nie vergessen", sagte Adli zum Abschied. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
