  • Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao

Trainer-Veteran Dick Advocaat verpasst das entscheidende WM-Qualifikationsspiel mit Curaçao. (Archivfoto)
Fußball
Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao
Der Fußball-Zwerg Curaçao steht vor seinem größten Erfolg. Doch ausgerechnet im wichtigsten Spiel auf dem Weg zur WM-Qualifikation fehlt dem Team des Inselstaats der Coach.

Willemstad.

Trainer-Veteran Dick Advocaat verpasst das entscheidende WM-Qualifikationsspiel mit dem Überraschungsteam Curaçao. Der 78 Jahre alte Niederländer kann bei der Partie in Jamaika am Mittwoch aus familiären Gründen nicht dabei sein, wie der Verband bestätigte.

"Es ist eine sehr schwere Entscheidung, die Jungs hier verlassen zu müssen. Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball", sagte Advocaat dem niederländischen Fachmagazin "Voetbal International".

"Aus den Niederlanden werde ich sehr intensiv Kontakt halten mit dem Trainerstab und ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft", sagte Advocaat, der in seiner langen Trainer-Karriere unter anderem die niederländische Nationalmannschaft und Borussia Mönchengladbach trainierte.

Verband zeigt Verständnis

Der Verband zeigte Verständnis für die Entscheidung des Coaches. "Der ganze Verband unterstützt ihn komplett", hieß es in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Advocaats Assistenztrainer werden das Team am Mittwoch betreuen.

Dem kleinen Karibikstaat Curaçao (rund 150.000 Einwohner) reicht am Mittwoch in Jamaika ein Unentschieden, um sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. (dpa)

