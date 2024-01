Afrika-Cup: Verletzter Salah reist zurück nach Liverpool

Beim Afrika-Cup droht Ägypten nach zwei Remis das Aus in der Gruppenphase, Star-Spieler Mohamed Salah ist verletzt. Zur Behandlung reist er nach England, hofft aber auf eine Rückkehr ins Turnier.

Liverpool.

Der verletzte ägyptische Fußball-Star Mohamed Salah reist vom Afrika-Cup ab, um sich bei seinem Club in England behandeln zu lassen. Eine entsprechende Erklärung des ägyptischen Verbands verbreitete der FC Liverpool am Abend. In dieser hieß es, dass der 31-Jährige nach dem letzten Vorrundenspiel seiner Teamkollegen gegen Kap Verde nach England fliegen wird - in der Hoffnung, dass Salah im Falle einer Qualifikation Ägyptens für das Halbfinale wieder zum Team stoßen kann.