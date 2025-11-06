Ajax Amsterdam trennt sich von Trainer Heitinga

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
John Heitinga ist nicht länger Trainer von Ajax Amsterdam.
John Heitinga ist nicht länger Trainer von Ajax Amsterdam. Bild: Patrick Post/AP/dpa
John Heitinga ist nicht länger Trainer von Ajax Amsterdam.
John Heitinga ist nicht länger Trainer von Ajax Amsterdam. Bild: Patrick Post/AP/dpa
Ajax Amsterdam spielt bislang eine enttäuschende Saison. Das hat jetzt Konsequenzen.

Amsterdam.

Ajax Amsterdam hat auf die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen reagiert und Trainer John Heitinga freigestellt. Unter dem Ex-Profi von unter anderem Hertha BSC hatte der niederländische Traditionsclub vor allem international enttäuscht. In der Champions League belegt Ajax nach vier Niederlagen und insgesamt 1:14 an den ersten vier Spieltagen den letzten Tabellenplatz. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:3 gegen Galatasaray gegeben.

Auch in der Ehrendivision liegen die Amsterdamer als Tabellenvierter bereits acht Punkte hinter dem Führungsduo Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven. Heitinga hatte den Posten bei Ajax erst im Sommer übernommen, sein Vertrag lief noch bis Sommer 2027. Als Nachfolger ist Erik ten Hag im Gespräch, zuletzt hatte sich Bayer Leverkusen nach nur zwei Spieltagen von ihm getrennt. Zunächst wird Fred Grim das Team trainieren. (dpa)

