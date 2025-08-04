Alarm in Liverpool-Stadion: Anfield vorübergehend evakuiert

Aufregung kurz vor Anpfiff des Testspiels zwischen dem FC Liverpool und Athletic Bilbao: Die Fans mussten nach einem Alarm das Stadion vorübergehend verlassen.

Liverpool. Das Stadion des FC Liverpool ist kurz vor Anpfiff des ersten von zwei Testspielen gegen Athletic Bilbao geräumt worden. Grund für die Evakuierung sei ein Alarm gewesen, hieß es in Medienberichten übereinstimmend. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor. Fans des englischen Fußball-Meisters hätten zum Teil bereits ihre Plätze eingenommen, sollen dann aber dazu aufgefordert worden sein, die Arena wieder zu verlassen.

Die Tageszeitung "The Sun" berief sich wenig später auf ein Statement des Vereins, wonach es sich um einen "Fehlalarm" gehandelt habe. Dies habe dazu geführt, dass "die Fans in diesem Bereich des Stadions vorübergehend evakuiert werden" mussten. Die Freundschaftspartien wurden nicht weiter beeinträchtigt, die Reds siegten 4:1 und 3:2.

Zuvor hatte der FC Liverpool via Social Media lediglich die Startelf für das erste Aufeinandertreffen sowie ein Video, in dem sich die Spieler aufwärmen, und Fotos veröffentlicht. Im Hintergrund waren bereits wieder Zuschauer auf der Tribüne unscharf zu erkennen.

Liverpools deutscher Nationalspieler Florian Wirtz kam wie viele weitere Stars nur in der zweiten Partie zum Einsatz, blieb aber ohne Tor oder Vorlage.

(dpa)