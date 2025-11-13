Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Albrecht tritt als Vereinsvorsitzender bei Hoffenheim zurück

Jörg Albrecht tritt als Vorsitzender des eingetragenen Vereins zurück.
Jörg Albrecht tritt als Vorsitzender des eingetragenen Vereins zurück. Bild: Daniel Löb/dpa
Jörg Albrecht tritt als Vorsitzender des eingetragenen Vereins zurück.
Jörg Albrecht tritt als Vorsitzender des eingetragenen Vereins zurück. Bild: Daniel Löb/dpa
1. Bundesliga
Albrecht tritt als Vereinsvorsitzender bei Hoffenheim zurück
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Personalbeben bei der TSG Hoffenheim geht weiter. Anders als zwei Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH zuletzt tritt Jörg Albrecht jedoch aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Zuzenhausen.

Nach der Trennung von Markus Schütz und Frank Briel als Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH verliert die TSG Hoffenheim nun auch ihren Vereinsvorsitzenden Jörg Albrecht. Der 57-Jährige tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Gemäß der Satzung übernehmen den Posten vorerst der zweite Vorsitzende Christoph Henssler sowie der dritte Vorsitzende Frank Engelhardt. In wenigen Wochen soll nach TSG-Angaben bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wohl ein neuer Vorstand gewählt werden.

Albrecht: "An Grenzen gestoßen"

"Ich bedaure, dass ich das Amt, das ich mit viel Herzblut und Engagement angenommen und wahrgenommen habe, heute aufgeben muss", sagte Albrecht. "In den letzten Wochen bin ich jedoch nicht zuletzt aufgrund der immensen Belastungen an meine gesundheitlichen Grenzen gestoßen. Daher ist dieser Schritt folgerichtig und geboten, auch wenn er mir außerordentlich schwerfällt."

Erst vor wenigen Tagen mussten mit Briel und Schütz zwei von vier Mitgliedern der Geschäftsführung gehen. Ihre Abberufung sei "das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten" gewesen. An deren Ende habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Auslöser für das Personal-Beben war die seit langer Zeit anhaltende Auseinandersetzung mit Spielerberater Roger Wittmann, die zunächst in einem Stadion- und Hausverbot für Wittmann gipfelte. Dieses wurde im September vom Landgericht Heidelberg teilweise aufgehoben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
05.11.2025
3 min.
Hoffenheim trennt sich von zwei Geschäftsführern
Die Geschäftsführer Markus Schütz (m) und Frank Briel (r) sind nicht mehr für die TSG 1899 Hoffenheim tätig. Ob Andreas Schicker bleibt, ist offen. (Archivbild)
Der Machtkampf bei der TSG 1899 Hoffenheim ist entschieden. Zwei Geschäftsführer müssen ihren Posten räumen.
03.11.2025
2 min.
Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen
Laut Medien müssen die Geschäftsführer Markus Schütz (M) und Frank Briel (r) gehen. Ob Sportchef Andreas Schicker bleibt, ist offen. (Archivbild)
Der Streit zwischen den Gesellschaftern der TSG Hoffenheim und der Geschäftsführung schwelt. Auslöser ist der Umgang mit Spielerberater Roger Wittmann. Laut Medien müssen zwei Geschäftsführer gehen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel