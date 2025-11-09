Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Alcaraz feiert Auftaktsieg bei ATP Finals

Carlos Alcaraz gewinnt sein Auftaktmatch bei den ATP Finals. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Alcaraz feiert Auftaktsieg bei ATP Finals
Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner - für fast alle Experten wird einer der beiden Tennisstars beim Prestigeturnier in Turin triumphieren. Alcaraz hat die erste Hürde schon mal erfolgreich gemeistert.

Turin.

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat sich zum Auftakt der ATP Finals in Turin keine Blöße gegeben. Der 22-Jährige gewann gegen den Australier Alex de Minaur nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:2 und wurde damit seiner klaren Favoritenrolle gerecht. 

Weitere Gruppengegner für den sechsmaligen Grand-Slam-Turniergewinner sind Taylor Fritz aus den USA und der Italiener Lorenzo Musetti, der dank des kurzfristigen Startverzichts von Novak Djokovic (Serbien) nachrücken durfte. 

Alcaraz, der die meisten Einzelsiege (68) und Turniersiege (8) in diesem Jahr auf der Tour aufweist, will sich zum ersten spanischen Sieger des Prestigeturniers seit 27 Jahren küren. 1998 hatte Àlex Corretja triumphiert. Doch für Alcaraz geht es im Duell mit seinem italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner auch darum, wer von den beiden das Tennis-Jahr als Nummer 1 abschließt. (dpa)

