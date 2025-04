Alcaraz holt Titel bei Tennis-Turnier in Monte- Carlo

Tennisstar Carlos Alcaraz dreht das Endspiel von Monte-Carlo. Sein Turniersieg hat auch Folgen für Alexander Zverev.

Monte-Carlo. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat erstmals den Titel beim Masters-Turnier in Monte-Carlo geholt und wird damit Alexander Zverev als Nummer zwei der Weltrangliste ablösen. Alcaraz gewann im Finale gegen den Italiener Lorenzo Musetti 3:6, 6:1, 6:0. Der am Ende angeschlagene Olympia-Dritte verpasste seinen ersten Titel bei einem Turnier der höchsten Kategorie nach den vier Grand Slams.

Zverev war bereits in seinem Auftaktmatch ausgeschieden und wird in der neuen Woche in München antreten. Dort geht es für den Hamburger gegen Alexandre Muller aus Frankreich los.

Musetti begann im Endspiel gegen Alcaraz stärker und sicherte sich den ersten Durchgang. Danach agierte der Favorit besser und dominierte. Musetti musste sich dagegen behandeln lassen und konnte sich am Ende der Partie nicht mehr richtig bewegen.

Nach dem verlorenen ersten Satz drehte Carlos Alcaraz das Endspiel. Bild: Valery Hache/AFP/dpa

