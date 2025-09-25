Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Alcaraz nach Schreckmoment im Achtelfinale von Tokio

Carlos Alcaraz gewinnt sein Erstrundenmatch in Tokio trotz zwischenzeitlicher Probleme mit dem Fuß. (Archivbild)
Carlos Alcaraz gewinnt sein Erstrundenmatch in Tokio trotz zwischenzeitlicher Probleme mit dem Fuß. (Archivbild) Bild: Jeff Chiu/AP/dpa
Sport-Mix
Alcaraz nach Schreckmoment im Achtelfinale von Tokio
Für ein paar Minuten befürchten die Fans des spanischen Tennisstars Schlimmes. Doch der mit dem Fuß umgeknickte Carlos Alcaraz spielt weiter - und siegt.

Tokio.

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat trotz eines Schreckmoments das Achtelfinale in Tokio erreicht. Der sechsmalige Grand-Slam-Turniersieger gewann sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 6:4, 6:2. Zwischendurch mussten die Alcaraz-Fans aber eine Verletzung des US-Open-Champions befürchten.

Alcaraz war im ersten Satz mit dem linken Fuß umgeknickt, als er zu einem Sprint nach vorne ansetzte. Daraufhin wurde er beim Stand von 2:2 zunächst minutenlang auf dem Platz behandelt, dann nahm er offiziell eine medizinische Auszeit. Er humpelte zur Bank, wo ihm der linke Fuß getapt wurde.

Alcaraz war besorgt

"Ich bin froh, dass ich danach das Match so gut beenden konnte", sagte Alcaraz hinterher erleichtert. Er gab aber auch zu: "Als es passiert ist, habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich konnte in den ersten fünf Minuten überhaupt nichts machen. Ich war besorgt, weil es sich nicht gut anfühlte."

Den ersten Punkt nach der Wiederaufnahme des Matches gewann der Spanier, und wenig später holte er das satzentscheidende Break zum 5:4. Auch im zweiten Satz war dem 22-Jährigen eine Beeinträchtigung nicht wirklich anzumerken, auch wenn er nicht bei jedem Ballwechsel höchste Dynamik an den Tag legte. (dpa)

