Alexander Zverev in Miami im Achtelfinale

Der Tennis-Olympiasieger kommt langsam wieder in Schwung. In Miami hat er bei seinem zweiten Auftritt nur am Anfang ein paar Probleme.

Miami.

Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Miami nach anfänglichen Schwierigkeiten das Achtelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 setzte sich in Florida in seinem Drittrunden-Spiel gegen den Australier Jordan Thompson mit 7:5, 6:4 durch. Zverev (27) verwandelte nach 1:27 Stunden seinen zweiten Matchball.

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level", sagte Zverev nach der Partie. "Jordan hat es mir am Anfang schwer gemacht, aber ab 1:4 habe ich ein gutes Niveau erreicht."

Zverev versucht in Florida zurück zu alter Form zu finden. Zuletzt hatte der gebürtige Hamburger in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco bittere Niederlagen kassiert und war auch beim Masters-1000-Event in Indian Wells gleich zum Auftakt ausgeschieden.

In Miami fühlt sich Zverev stets sehr wohl. "Miami ist eine meiner Lieblingsstädte in den USA", hatte er vor dem Turnier gesagt. "Ich liebe es einfach, hier zu sein."

Schwacher Start

Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen den Briten Jacob Fearnley tat sich Zverev gegen Thompson zunächst aber schwer. Der Weltranglisten-Zweite musste gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und lief damit erst einmal einem Rückstand hinterher. Doch dann steigerte sich die Nummer eins der Setzliste, schaffte selbst zwei Breaks und holte sich nach 47 Minuten den ersten Durchgang.

Zverev hatte die Partie nun im Griff. Im zweiten Satz nahm er dem Australier sofort den Aufschlag ab und steuerte weitgehend ungefährdet dem Sieg entgegen. (dpa)