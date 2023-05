Alexandra Popp holt erstmals Torjägerkanone

Alexandra Popp hat erstmals in ihrer langen Karriere die Torjägerkanone gewonnen. Die 32-Jährige blieb zwar dieses Jahr mit dem VfL Wolfsburg ohne Meistertitel in der Bundesliga, steht aber nach dem letzten Spieltag mit 16 Treffern an der Spitze der Torjägerinnenliste.

Beim 2:1 am Sonntag gegen den SC Freiburg ging die Nationalstürmerin leer aus, die Konkurrentinnen konnten das aber nicht nutzen.

Hinter Popp kamen Lea Schüller vom neuen Meister FC Bayern München und Lara Prasniker von Eintracht Frankfurt mit jeweils 14 Treffern auf Rang zwei. Schüller war im vergangenen Jahr mit 16 Treffern wie jetzt Popp erfolgreichste Schützin. (dpa)