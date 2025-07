All-Star-Game geschwänzt: Messi für ein Spiel gesperrt

Der argentinische Weltmeister verzichtet auf eine Teilnahme am All-Star-Game - und bekommt die Quittung. Am Samstag hat er auch unfreiwillig Pause.

Fort Lauderdale. Auch für einen Fußball-Weltmeister gelten in der amerikanischen Liga MLS die Regeln. Lionel Messi ist für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er auf eine Teilnahme am All-Star-Game verzichtet hatte. Gleiches gilt für Jordi Alba, seinem Teamkollegen bei Inter Miami.

Messi und Alba waren von Fans und Medien in den MLS-Kader für das Spiel am vergangenen Mittwoch gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX (3:1) gewählt worden. Beide verzichteten aber auf eine Teilnahme, ohne dass eine medizinische Begründung vorlag. Entsprechend folgte nun die Sperre für das Spiel gegen Cincinnati am Samstag.

"Ich weiß, dass Lionel Messi diese Liga liebt", sagte MLS-Chef Don Garber. "Ich glaube nicht, dass es einen Spieler gibt, der mehr für die Major League Soccer getan hat als Messi." Die Liga habe aber Richtlinien bezüglich der Teilnahme am All-Star-Spiel, "die wir durchsetzen mussten", so Garber. "Es war eine sehr schwierige Entscheidung." (dpa)