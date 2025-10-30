Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Alles, was fliegt, nach Oberstdorf? Junge Skispringerinnen halten dem Vogtland die Treue

Frauenpower aus dem Vogtland: Kim Amy Duschek, Megi Lou Schmidt, Lia Böhme und Julina Kreibich (von links) trainieren am Stützpunkt in Klingenthal bei Coach André Pschera.
Frauenpower aus dem Vogtland: Kim Amy Duschek, Megi Lou Schmidt, Lia Böhme und Julina Kreibich (von links) trainieren am Stützpunkt in Klingenthal bei Coach André Pschera. Bild: Johannes Schmidt
Frauenpower aus dem Vogtland: Kim Amy Duschek, Megi Lou Schmidt, Lia Böhme und Julina Kreibich (von links) trainieren am Stützpunkt in Klingenthal bei Coach André Pschera.
Bild: Johannes Schmidt
Wintersport
Alles, was fliegt, nach Oberstdorf? Junge Skispringerinnen halten dem Vogtland die Treue
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Klingenthal wächst etwas im Frauenskispringen heran. Beim windigen Grand-Prix-Heimspiel zahlten die Talente aber noch Lehrgeld.

„Was soll man da jetzt noch sagen?“ Lia Böhme (20) und ihren Springerfreundinnen war die Enttäuschung doch ziemlich anzumerken. Ausgerechnet bei ihrem Heimspiel vor Kumpels, Bekannten und Verwandten verpasste das Quartett vom Stützpunkt Klingenthal in der Qualifikation den Wettkampf. Julina Kreibich (18) kam als 42. dem Ziel noch am...
