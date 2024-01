Allianz Arena erstrahlt mit Schriftzug "Danke Franz"

Der Fußball nimmt Abschied von Franz Beckenbauer. Das Stadion seines FC Bayern München erhält eine Sonderbeleuchtung.

München.

Im Gedenken an Franz Beckenbauer bekommt die Münchner Allianz Arena eine Sonderbeleuchtung. Wie der FC Bayern mitteilte, wird das Stadion in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen.