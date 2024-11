Alonso hofft trotz Personalnot auf direkte Qualifikation

Bayer ohne sechs Profis, aber mit jugendlichem Elan. Alonso beruft drei Junioren für die Champions-League-Partie gegen Salzburg und feiert einen besonderen Tag.

In der Not setzt Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf die Jugend. Gleich fünf Juniorenspieler des deutschen Meisters waren beim Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) dabei. Drei von ihnen - Francis Onyeka, Ben Hawighorst und Artem Stepanov - stehen im Kader für die erste Leverkusener Europapokalpartie gegen eine österreichische Mannschaft. "Es ist eine besondere Situation mit sechs verletzten Spielern. Wir müssen kreativ sein. Alle sind bereit dafür", sagte Alonso an seinem 43. Geburtstag.

In Victor Boniface, Jonas Hofmann, Amine Adli und Martin Terrier fallen gleich vier Offensivspieler aus. Zudem stehen auch Nordi Mukiele und Jean Belocian noch nicht zur Verfügung. "Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass es keine weiteren Verletzungen gibt", sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka vor der Partie gegen den 17-maligen Meister aus Österreich.

Ziel ist direkte Qualifikation

Ungeachtet der Personalsorgen bleiben die Ziele des Bundesligavierten ambitioniert. "Wir wollen die Möglichkeit mit zwei Heimspielen bis Weihnachten nutzen, um unter die besten acht Mannschaften zu kommen. Wir sind in einer guten Position und wollen gewinnen", sagte Alonso. Mit einer solchen Platzierung wäre der deutsche Meister direkt für die nächste Runde qualifiziert.

Mit zwei Siegen gegen den AC Mailand (1:0) und bei Feyenoord Rotterdam (4:0) sowie einem 1:1 bei Stade Brest zählt die Bayer-Elf mit sieben Punkten derzeit zu den drei besten deutschen Teams. Die bislang einzige Niederlage beim 0:4 in Liverpool war allerdings heftig.

Die von Jürgen Klopps ehemaligem Liverpooler Co-Trainer Pepijn Lijnders trainierten Salzburger haben nach dem Sieg in Rotterdam erst drei Punkte auf dem Konto und wären nach derzeitigem Stand aus der Champions League ausgeschieden. (dpa)