Alonso-Nachfolger ten Hag nimmt Training in Leverkusen auf

Arbeitsbeginn in großen Fußstapfen: Als Nachfolger von Xabi Alonso versammelt Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen erstmals die Mannschaft um sich – noch ohne die urlaubenden Stars.

Leverkusen. Der Niederländer Erik ten Hag hat am Montag seine erste Trainingseinheit beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen geleitet. Vor etwa 100 Zuschauern bei sehr wechselhaftem Wetter zwischen Sonne und Regen fehlten noch die urlaubenden Nationalspieler. Dennoch dauerte die erste Einheit 100 Minuten. "Das erste Training war spannend und schön. Ich konnte ein paar junge Spieler anschauen", sagte der 55 Jahre alte neue Chefcoach nach dem Training unter dem Bayer-Kreuz.

Alonso hinterlässt große Fußstapfen

Der Nachfolger des zu Real Madrid gewechselten Xabi Alonso (43) tritt in große Fußstapfen. Der Spanier Alonso war drei Jahre lang Cheftrainer und hat Bayer in der Saison 2023/24 ohne Niederlage zur ersten Meisterschaft sowie zum DFB-Pokalsieg geführt. In der vergangenen Spielzeit gelang dem Club als Bundesliga-Zweiter die erneute Qualifikation für die Champions League.

Ten Hag muss in Teilen eine neue Mannschaft formen. "Wir werden den Kader neu aufbauen. Die Abgänge müssen wir über die Mannschaft auffangen", sagte der Niederländer. Spielgestalter Florian Wirtz ist zum FC Liverpool gewechselt. Mark Flekken, vom FC Brentford gekommen, könnte anstelle von Lukas Hradecky die neue Nummer eins im Tor werden.

Für den zu Bayern München gewechselten Innenverteidiger Jonathan Tah hat Leverkusen den Engländer Jarell Quansah vom FC Liverpool geholt. Auf der Wirtz-Position steht laut Medienberichten die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Malik Tillman von der PSV Eindhoven bevor.

Zehn Tage Vorbereitung in Rio

Nächsten Montag fliegt die Mannschaft für zehn Tage nach Rio de Janeiro. Als erster Bundesligist absolviert Leverkusen einen Teil der Saisonvorbereitung in Südamerika. Trainiert wird auf dem Clubgelände von Flamengo Rio de Janeiro, jenem Verein, der bei der Club-WM im Achtelfinale gegen Bayern München ausgeschieden war.

Am 5. August feiert Leverkusen mit den Fans die Saisoneröffnung in der BayArena samt Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger Pisa SC. Die Saison-Generalprobe bestreitet Leverkusen am 8. August beim FC Chelsea in London. Erstes Pflichtspiel für Bayer ist die Erstrundenpartie im DFB-Pokal am 15. August beim baden-württembergischen Viertliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Zum Bundesligastart empfangen die Leverkusener eine Woche später die TSG Hoffenheim. (dpa)