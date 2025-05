Alpine-Teamchef wirft hin - Flavio Briatore übernimmt

Der Italiener Flavio Briatore war bisher schon Chefberater bei Alpine. Jetzt soll er das französische Formel-1-Team wieder auf Kurs bringen.

Enstone. Oliver Oakes ist als Teamchef des französischen Formel-1-Rennstalls Alpine zurückgetreten. Ab sofort werde Flavio Briatore (75), bislang als Chefberater tätig, auch die Aufgaben von Oliver Oakes übernehmen, teilte Alpine mit. Oakes war im vergangenen Sommer zu den Franzosen gekommen. In der vergangenen Saison wurde das Team Sechster in der Konstrukteurswertung. In diesem Jahr verlief der Start aber enttäuschend.

Am Montag war bereits in Medien berichtet worden, dass die Zeit von Fahrer Jack Doohan bei Alpine schon wieder abgelaufen sein soll. Stattdessen soll der französische Rennstall planen, vom kommenden Grand Prix in Imola den Argentinier Franco Colapinto in das zweite Cockpit neben Pierre Gasly zu setzen. Doohan hatte sich vor dieser Saison im Kampf um ein Stammcockpit bei Alpine gegen Mick Schumacher durchgesetzt. (dpa)