  • Als Frimpong-Ersatz: Leverkusen holt Alkmaar-Spieler Poku

Ernest Poku (l) wechselt zu Bayer Leverkusen.
Ernest Poku (l) wechselt zu Bayer Leverkusen. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Ernest Poku (l) wechselt zu Bayer Leverkusen.
Ernest Poku (l) wechselt zu Bayer Leverkusen. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
1. Bundesliga
Als Frimpong-Ersatz: Leverkusen holt Alkmaar-Spieler Poku
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeremie Frimpong spielt inzwischen beim FC Liverpool. Nun holt der Vizemeister für den schnellen Außen Ersatz aus den Niederlanden.

Leverkusen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Offensivspieler Ernest Poku vom Eredivisie-Club AZ Alkmaar verpflichtet. Der niederländische U-21-Nationalspieler unterschreibt bei der Werkself einen Vertrag bis 2030, wie der deutsche Vizemeister am Dienstag mitteilte. Laut Medienberichten sollen etwa zehn Millionen Euro Ablöse plus Boni für den 21-Jährigen fällig werden. 

"Ernest Poku ist ein exzellenter Schienenspieler, der mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke besondere Akzente in unserer Offensive setzen wird", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes in einer Mitteilung. Die Qualitäten des in Hamburg geborenen Poku bezeichnete Rolfes als "trickreich und durchsetzungsstark".

Der Rechtsaußen, der in 48 Spielen in der Eredivisie drei Treffer erzielte und sechs Torvorlagen beisteuerte, besitzt seine Stärken vor allem in seinem Tempo. So wurde er bei der U-21-EM in der Slowakei als der schnellste Spieler des Turniers mit 35,3 km/h geführt. Vom Spielerprofil her ähnelt der Flügelspieler Jeremie Frimpong

Frimpong hatte den Verein im Sommer ebenso verlassen wie die Leistungsträger Florian Wirtz (beide FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München), Granit Xhaka (AFC Sunderland) und zuletzt Lukas Hradecky (AS Monaco). (dpa)

Mehr Artikel