Als Garmisch zum Gletscher wurde und die Skisprung-Ossis bei der Vierschanzentournee privat bei Wessis wohnten

Beim Treffen der Skisprunglegenden sind die Thüringer immer stark vertreten – so wie am Wochenende in Klingenthal. Harald Duschek und Bernd Eckstein pflegen enge Beziehungen nach Sachsen.

Kennen Sie noch das Aufgebot der DDR-Skisprungmannschaft bei der Vierschanzentournee 1978/79? Statistik-Freaks haben die Namen schnell parat: Jochen Danneberg, Martin Weber, Harald Duschek, Falko Weißpflog, Matthias Buse, Bernd Eckstein, Klaus Ostwald und Manfred Deckert. Das Kuriose: Exakt jene acht Skispringer fanden am vergangenen Samstag, als... Kennen Sie noch das Aufgebot der DDR-Skisprungmannschaft bei der Vierschanzentournee 1978/79? Statistik-Freaks haben die Namen schnell parat: Jochen Danneberg, Martin Weber, Harald Duschek, Falko Weißpflog, Matthias Buse, Bernd Eckstein, Klaus Ostwald und Manfred Deckert. Das Kuriose: Exakt jene acht Skispringer fanden am vergangenen Samstag, als...