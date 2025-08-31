Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Altmaier gibt bei US Open auf - Klatsche für Siegemund

Daniel Altmaier konnte seine Partie gegen Alex De Minaur nicht zu Ende spielen.
Daniel Altmaier konnte seine Partie gegen Alex De Minaur nicht zu Ende spielen. Bild: Pamela Smith/FR172156 AP/AP/dpa
Jekaterina Alexandrowa war für Laura Siegemund deutlich zu stark.
Jekaterina Alexandrowa war für Laura Siegemund deutlich zu stark. Bild: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa
Daniel Altmaier konnte seine Partie gegen Alex De Minaur nicht zu Ende spielen.
Daniel Altmaier konnte seine Partie gegen Alex De Minaur nicht zu Ende spielen. Bild: Pamela Smith/FR172156 AP/AP/dpa
Jekaterina Alexandrowa war für Laura Siegemund deutlich zu stark.
Jekaterina Alexandrowa war für Laura Siegemund deutlich zu stark. Bild: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa
Sport-Mix
Altmaier gibt bei US Open auf - Klatsche für Siegemund
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bitterer Tag für die deutschen Tennisprofis: Daniel Altmaier muss seine Drittrundenpartie in New York nach einem gelungenen Start abbrechen. Laura Siegemund entgeht knapp der Höchststrafe.

New York.

Nach zwei Kraftakten über fünf Sätze hat Tennisprofi Daniel Altmaier in der dritten Runde der US Open verletzungsbedingt aufgeben müssen. Der 26 Jahre alte Kempener hatte gegen den australischen Weltranglisten-Achten Alex de Minaur verheißungsvoll begonnen, zog dann aber beim Stande von 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 0:2 zurück. Damit muss Altmaier weiter auf seinen ersten Achtelfinal-Einzug beim Grand-Slam-Turnier in New York warten.

Nach dem geglückten Auftakt in die Partie hatte die deutsche Nummer zwei gegen den konstanten und flinken De Minaur einen schweren Stand. Nach einer Behandlungspause Mitte des dritten Satzes spielte Altmaier mit einem Verband am Oberschenkel weiter.

Der Oberschenkel zwickt

Er habe den Oberschenkel und die anderen körperlichen Probleme vor allem beim Aufschlag und bei der Vorhand gespürt, sagte Altmaier bei Sky. "Es ist bitter, wenn man nicht 100 Prozent spielen kann. Die letzten zwei Matches haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es unangenehm für den Körper wird." Eine Diagnose sei wahrscheinlich erst am Sonntag möglich. "Hoffentlich ist es nichts Schlimmes", meinte der deutsche Davis-Cup-Spieler.

Insgesamt hatte Altmaier in den zwei ersten Runden bei den US Open mehr als neun Stunden ackern müssen. Gegen den griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas trug ihn noch das Adrenalin mit zum Coup. De Minaur hingegen verbrachte bei zwei glatten Siegen keine vier Stunden auf dem Platz.

Erstmals zählte Altmaier zu den Top 32 bei den US Open. Sein deutscher Kollege Jan-Lennard Struff schaffte es sogar noch weiter: Er hatte schon am Freitag mit dem Achtelfinal-Einzug einen überraschenden Erfolg erzielt. Auf den Qualifikanten wartet in der deutschen Nacht zu Montag ein großer Auftritt gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. 

Bei Siegemund ist der "Akku leer"

Bei den Damen schied Laura Siegemund als letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin aus. Die Wimbledon-Viertelfinalistin kassierte in ihrer Drittrundenpartie gegen die Weltranglisten-Zwölfte Jekaterina Alexandrowa eine Klatsche und wäre beim 0:6, 1:6 beinahe ganz ohne eigenen Punktgewinn geblieben. "Der Akku war komplett leer. Gegen jemanden, der so gut spielt, reicht es nicht, ein, zwei gute Bälle zu spielen", bilanzierte die 37-Jährige.

Laura Siegemund war die einzige deutsche Tennisspielerin in der dritten Runde.
Laura Siegemund war die einzige deutsche Tennisspielerin in der dritten Runde. Bild: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa
Laura Siegemund war die einzige deutsche Tennisspielerin in der dritten Runde.
Laura Siegemund war die einzige deutsche Tennisspielerin in der dritten Runde. Bild: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa

Schläge mit "acht Millionen km/h"

Der erwartete Druck in den Schlägen der russischen Favoritin war für Siegemund zu hoch. Innerhalb von nur 60 Minuten war das ungleiche Duell beendet. Die Metzingerin, die trotz einer nicht ausgeheilten Oberschenkelverletzung in New York angetreten war, konnte Alexandrowa wenig entgegensetzen.

"Ihre Spielart hat sich nicht verändert, aber sie hat sich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich sehr gesteigert", hatte Siegemund vor dem Match gegen die 30-Jährige gesagt. "Die Frage ist, wie kann man damit umgehen, wenn sie jeden Ball mit acht Millionen km/h vor die Linie brezelt?" An diesem Nachmittag fand sie jedenfalls keine Mittel dagegen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
22:58 Uhr
4 min.
Siegemund bei US Open in Runde drei - Lys gibt auf
Laura Siegemund löste bei den US Open auch ihre zweite Aufgabe.
Hoffnungsträgerin Eva Lys beendet ihre Partie bei den US Open vorzeitig. Wieder macht ihr ihre Erkrankung Probleme. Doch eine deutsche Tennisspielerin verbleibt im Turnier.
Kristina Puck, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
28.08.2025
2 min.
Siegemund zieht bei den US Open in dritte Runde ein
Laura Siegemund steht in der dritten Runde der US Open.
Schon beim Rasenklassiker in London schrieb Doppelspezialistin Laura Siegemund positive Schlagzeilen. Nun ist sie bei den US Open die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin.
Mehr Artikel