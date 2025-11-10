Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Amiri fällt aus - Nagelsmann holt Neuling Ouédraogo

Nadiem Amiri fällt für die letzten Länderspiele aus (Archivbild).
Nadiem Amiri fällt für die letzten Länderspiele aus (Archivbild). Bild: Federico Gambarini/dpa
Nadiem Amiri fällt für die letzten Länderspiele aus (Archivbild).
Nadiem Amiri fällt für die letzten Länderspiele aus (Archivbild). Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Amiri fällt aus - Nagelsmann holt Neuling Ouédraogo
Gleich beim Trainingsstart muss Julian Nagelsmann einen Ausfall verkraften. Für den Mainzer Amiri holt der Bundestrainer nach Kölns El Mala einen weiteren Teenager erstmals zur Nationalmannschaft.

Wolfsburg.

Julian Nagelsmann muss für die letzten Länderspiele in der WM-Qualifikation auf Nadiem Amiri verzichten und hat dafür Assan Ouédraogo erstmals für die Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Der Mainzer Amiri kann wegen Adduktorenproblemen in den Partien in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei nicht mitwirken und reiste am Montag nicht zum DFB-Treffpunkt nach Wolfsburg an. 

Der 19 Jahre alte Ouédraogo von RB Leipzig stößt von der U21 zum A-Team und ist nach dem gleichaltrigen Kölner Said El Mala der zweite Debütant beim Jahresabschluss. Mit zwei Siegen löst die DFB-Elf das direkte WM-Ticket für die Endrunde 2026. 

Der Leipziger Ouédraogo ist erstmals bei der A-Elf des DFB (Archivbild).
Der Leipziger Ouédraogo ist erstmals bei der A-Elf des DFB (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Der Leipziger Ouédraogo ist erstmals bei der A-Elf des DFB (Archivbild).
Der Leipziger Ouédraogo ist erstmals bei der A-Elf des DFB (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa

"Es ist sehr schade, dass Nadiem für die beiden wichtigen Spiele ausfällt. Wir möchten seine Position im Kader gerne 1:1 nachbesetzen, deshalb haben wir uns für eine Nachnominierung von Assan Ouedraogo entschieden. Assan macht es aktuell sehr gut in der Bundesliga. Er ist ein junger Perspektivspieler, ähnlich wie Said El Mala, den wir gerne im Training sehen möchten", sagte Nagelsmann. 

Untersuchung bei Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck musste wegen seiner Fußwunde in Wolfsburg von DFB-Ärzten untersucht werden. Der Innenverteidiger hatte die Blessur im Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV erlitten. Ein Einsatz am Freitag ist fraglich. 

Außer Schlotterbeck und Amiri hatte Nagelsmann zum Anfang bei der öffentlichen Trainingseinheit vor rund 4.000 Fans die weiteren 23 Spieler seines Kaders auf dem Platz. Mehrere Akteure, die am Sonntag noch für ihre Clubs gespielt hatten, verließen aber nach wenigen Minuten den Rasen für Regenerationsübungen. (dpa)

