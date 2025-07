Ancelotti in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Carlo Ancelotti drohte in Spanien wegen nicht deklarierter Einnahmen eine lange Haftstrafe. Der Italiener kommt aber mit einem blauen Auge davon.

Madrid.

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti ist in Spanien wegen Steuerhinterziehung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Madrid verhängte gegen den Italiener auch eine Geldstrafe von 386.361,93 Euro, wie die Justiz in der spanischen Hauptstadt mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann dagegen Berufung eingelegt werden.