Ancelotti über Real-Abschied: Trage Verein in meinem Herzen

Am 26. Mai endet bei Real Madrid die Ära Carlo Ancelotti, der Italiener übernimmt das Traineramt bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Der Starcoach blickt auf eine tolle Zeit zurück.

Madrid. Startrainer Carlo Ancelotti hat seinen zukünftigen Job als Nationaltrainer von Rekordweltmeister Brasilien als "wichtige Herausforderung" beschrieben. Bis zum 26. Mai sei er aber noch Trainer von Real Madrid. "Das möchte ich gut abschließen. Ich muss erstmal an die Tage denken, die mir hier noch bleiben, und wegen des großen Respekts, den ich vor diesem Verein, den Fans und den Spielern habe, bin ich voll und ganz auf das konzentriert, was ich im letzten Abschnitt dieses spektakulären Abenteuers zu tun habe", sagte der Italiener auf einer Pressekonferenz in Madrid.

Der brasilianische Verband hatte am Montag bekanntgegeben, dass Ancelotti einen Vertrag unterschrieben hat und die Seleção zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen wird. Ursprünglich besaß der Coach noch einen Kontrakt bis 2026 in Madrid. Nach einer enttäuschenden Saison, in der Real vermutlich ohne Titel bleibt, hatte es aber bereits seit Wochen Spekulationen um einen bevorstehenden Abgang gegeben.

Ancelotti lobt Xabi Alonso

Nachfolger soll laut übereinstimmenden Medienberichten Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso werden. "Ich mag Xabi sehr gern. Ich habe keine Ratschläge, denn er hat alle Voraussetzungen, um in Zukunft ein großer Trainer zu sein", sagte Ancelotti über Alonso, den er einst trainiert hatte.

Trotz der Probleme zum Abschluss seiner zweiten Amtszeit in Madrid zog der 65-Jährige eine sehr positive Bilanz. Es sei eine Zeit, die er nie vergessen werde, betonte er. "Nein, ich gehe nicht mit einem Gefühl der Frustration. Wenn mir jemand bei meiner Ankunft gesagt hätte, dass ich mit Real Madrid elf Titel gewinnen würde, hätte ich das sofort unterschrieben." Diese letzte Saison sei "aus vielen Gründen nicht gut gelaufen".

Noch keine Real-Mitteilung

Der spanische Rekordmeister hat sich bislang noch nicht zur Trainer-Personalie geäußert. "Real Madrid wird eine Erklärung abgeben, wann der Verein das für richtig hält. Hier gibt es kein Problem", betonte Ancelotti. Nach der Mitteilung des brasilianischen Verbandes gebe es auch nichts mehr hinzuzufügen.

Für Ancelotti gehe eine schöne Zeit zu Ende. Es sei ihm bewusst gewesen, dass dieses Abenteuer irgendwann ende. "Ich hatte eine tolle Zeit, und ich glaube, alle hier hatten eine tolle Zeit. Ich habe nie ein Problem mit dem Club gehabt. Ich trage den Verein in meinem Herzen und werde ihn auch weiterhin im Herzen tragen." (dpa)