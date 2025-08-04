Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Andreas Eder über toten Bruder: Traum war, zusammenzuspielen

Andreas Eder stürmt ab der neuen Saison für die Eisbären Berlin.
Andreas Eder stürmt ab der neuen Saison für die Eisbären Berlin. Bild: Sven Hoppe/dpa
Andreas Eder stürmt ab der neuen Saison für die Eisbären Berlin.
Andreas Eder stürmt ab der neuen Saison für die Eisbären Berlin. Bild: Sven Hoppe/dpa
Wintersport
Andreas Eder über toten Bruder: Traum war, zusammenzuspielen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Andreas und Tobias Eder wollen in der DEL zusammen auf dem Eis stehen. Doch im Januar stirbt Tobias an Krebs. Sein Bruder spielt jetzt für die Eisbären Berlin - und sitzt auf einem besonderen Platz.

Berlin.

 Nach dem Tod seines Bruders Tobias empfindet Eishockey-Profi Andreas Eder eine tiefe Verbundenheit zu seinem neuen DEL-Club Eisbären Berlin. "Für mich fühlt es sich jetzt an, als würde ich nach Hause kommen. Weil hier so viel Zusammenhalt und Unterstützung im vergangenen Jahr war, über das Normale weit hinaus. Tobi und ich haben früher täglich miteinander telefoniert und er hat mir viel über den Verein erzählt", sagte Eder dem "Tagesspiegel".

Tobias Eder war im Alter von nur 26 Jahren gestorben.
Tobias Eder war im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Bild: Andreas Gora/dpa
Tobias Eder war im Alter von nur 26 Jahren gestorben.
Tobias Eder war im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Bild: Andreas Gora/dpa

Im Januar war Tobias Eder mit nur 26 Jahren an Speiseröhrenkrebs gestorben. Andreas machte am 12. Juli seinen Wechsel aus München in die Hauptstadt öffentlich. Genau der Tag, an dem sein Bruder geheiratet hätte. "Für uns alle war das natürlich ein schwieriger Tag, aber wir fanden es richtig, dass trotzdem etwas Gutes passiert", sagte Eder rückblickend. 

Besonderer Platz in der Kabine

Mit seinem Bruder hatte er sich in den Vorjahren oft über den DEL-Champion aus Berlin unterhalten. "Bevor er krank geworden ist, war es auch unser Traum, noch mal zusammenzuspielen. Wo dieser Ort gewesen wäre, weiß natürlich niemand", sagte Eder.

In der Eisbären-Kabine wird der 29-Jährige seinem toten Bruder ganz nah sein. "Ich sitze jetzt sogar auf seinem Platz. Das war die Idee unseres Teambetreuers, und ich habe dieses Angebot gerne angenommen", berichtete der DEL-Stürmer. 

Und auch auf dem Eis trägt der gebürtige Bayer seinen Bruder ganz nah bei sich. Wie Eder der "Bild"-Zeitung verriet, steht auf dem Brustschutz unter seinem Trikot der Schriftzug "Tobi" sowie dessen ehemalige Rückennummer 22. Außerdem wird Eder bei den Berlinern mit der Nummer 43 auflaufen - der 4.3. war Tobias' Geburtstag. 

Eisbären widmeten Eder ihren DEL-Titel 

Der Hauptstadt-Club hatte Tobias Eder den Titelgewinn in der vergangenen Saison gewidmet. Die Erinnerung an den ehemaligen Mitspieler prägte die Feierlichkeiten. Eders Verlobte nahm stellvertretend die Goldmedaille entgegen. Die Spieler posierten unter anderem mit einem Trikot von Eder. Eders Tod hatte bundesweit für Bestürzung gesorgt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.07.2025
2 min.
Eisbären verpflichten Bruder von gestorbenem Tobias Eder
Tobias Eder war im Alter von nur 26 Jahren gestorben.
Für ihren gestorbenen Mitspieler Tobias Eder gewinnen die Eisbären die deutsche Meisterschaft. In der kommenden Spielzeit wird sein Bruder Andreas für die Berliner auflaufen.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
02.08.2025
1 min.
Dresdner Eislöwen trennen sich von Stürmer Mitch Wahl
DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen stellt seinen Kader für die neue Saison zusammen.
DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen baut weiter am Kader für die neue Saison. Ein Spieler ist in der kommenden Spielzeit nicht mehr dabei.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel