Anfield-Debüt: Viel Lob und Applaus für Wirtz

Beim Testspiel gegen Athletic Bilbao hat sich Florian Wirtz erstmals im Liverpool-Stadion präsentiert - und wusste dabei zu überzeugen.

Liverpool. Die Fans des FC Liverpool haben den deutschen Jungstar Florian Wirtz offenbar schon in ihr Herz geschlossen. Der 150-Millionen-Euro-Neuzugang von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen erhielt bei seiner Anfield-Premiere beim 3:2 im Testspiel gegen den spanischen Club Athletic Bilbao viel Applaus und auch entsprechend Lob in der englischen Presse.

"Schon ein echter Star"

"Man kann den Blick nicht von Florian Wirtz lassen. Der Deutsche wird offensichtlich zum zentralen Punkt der Angriffsstrategie von Liverpool", schrieb der "Mirror" und im "Liverpool Echo" war zu lesen: "Wirtz ist zwar erst 22 Jahre alt, aber schon jetzt ein echter Star. Die Ergebnisse der Saisonvorbereitung deuten darauf hin, dass er bereit sein wird, durchzustarten. (...) Der Applaus, den Wirtz zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einer Ecke bekam, zeigt, dass the Kop (Liverpools Fankurve) bereits überzeugt ist."

Wirtz kam im letzten der beiden Testspiele gegen Bilbao über 75 Minuten zum Einsatz und hatte einige gute Offensivaktionen. Ein Tor war dem Mann mit der Nummer sieben aber nicht vergönnt. Wirtz bringe viel Kreativität im letzten Drittel, lobte Liverpool-Coach Arne Slot und ist mit den Verstärkungen im Sommer zufrieden: "Man muss den nächsten Schritt machen, weil unsere Rivalen nicht still sitzen bleiben."

Wirtz ist in diesem Sommer der Königstransfer des englischen Meisters gewesen. Dabei hatte Liverpool namhafte Konkurrenz wie den FC Bayern ausgestochen. Die Ablösesumme kann Berichten zufolge inklusive Bonuszahlungen auf bis zu 150 Millionen Euro steigen. (dpa)