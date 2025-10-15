Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Anruf bei FIFA-Chef? Trump droht WM-Gastgeberstädten

US-Präsident Donald Trump hat einen engen Draht zu FIFA-Chef Infantino. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump hat einen engen Draht zu FIFA-Chef Infantino. (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump hat einen engen Draht zu FIFA-Chef Infantino. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump hat einen engen Draht zu FIFA-Chef Infantino. (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Fußball
Anruf bei FIFA-Chef? Trump droht WM-Gastgeberstädten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Donald Trump will demokratisch regierte Städte auf Linie zwingen, indem er ihnen notfalls die Ausrichtung von Spielen der Fußball-WM verbietet. Er droht: Dafür reiche ein kurzer Anruf.

Washington.

In seinem Machtkampf mit demokratisch regierten US-Städten setzt Präsident Donald Trump die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und seinen engen Draht zur FIFA als politisches Druckmittel ein. Er könne Weltverbandschef Gianni Infantino mit Leichtigkeit dazu bringen, Städte wie Boston als Austragungsorte für WM-Spiele zu streichen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Dabei deutete der Republikaner einmal mehr Probleme mit angeblich ausufernder Kriminalität an. Auf diese Weise versucht Trump schon seit Monaten, den Einsatz von Nationalgardisten in demokratisch regierten US-Großstädten zu rechtfertigen - gegen den Willen der normalerweise dafür zuständigen Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten.

Trump: "... dann würde ich Gianni anrufen"

Angesprochen auf Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu sagte Trump, sie sei "radikal links" und schade ihrer eigenen Stadt. "Wenn jemand einen schlechten Job macht und ich den Eindruck habe, dass die Bedingungen (zur Ausrichtung von WM-Spielen) unsicher sind, dann würde ich Gianni anrufen, den phänomenalen Chef der FIFA, und ich würde sagen: "Lass es uns woanders hin verlegen." Und er würde es machen."

Vermutlich wäre Infantino davon zwar nicht begeistert, ergänzte Trump. "Aber er würde es ohne Weiteres machen. Er würde es machen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun." Bostons Bürgermeisterin Wu erklärte in einer Stellungnahme, dass sich ihre Stadt darauf freue, Fans aus der ganzen Welt zu begrüßen.

So reagiert die FIFA auf Trumps Aussagen

Sky News veröffentliche am Abend eine FIFA-Stellungnahme, in der sich der Weltverband dem Anschein nach auf Trumps Linie stellt. "Sicherheit und Schutz liegen selbstverständlich in der Verantwortung der Regierungen, und sie entscheiden, was im besten Interesse der öffentlichen Sicherheit ist", ließ die FIFA verlauten. Man hoffe aber, dass jede der 16 Gastgeberstädte bereit sei, "die WM erfolgreich auszurichten und alle notwendigen Anforderungen zu erfüllen". Zu möglichen Änderungen bezüglich der Städte äußerte sich die FIFA nicht konkret.

Selbst bei Trumps jüngstem Nahost-Gipfel in Ägypten war Infantino dabei. (Archivbild)
Selbst bei Trumps jüngstem Nahost-Gipfel in Ägypten war Infantino dabei. (Archivbild) Bild: Andrew Harnik/AP/dpa
Selbst bei Trumps jüngstem Nahost-Gipfel in Ägypten war Infantino dabei. (Archivbild)
Selbst bei Trumps jüngstem Nahost-Gipfel in Ägypten war Infantino dabei. (Archivbild) Bild: Andrew Harnik/AP/dpa

Die USA, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) gemeinsam aus. Allein 11 der 16 Gastgeberstädte sind in den Vereinigten Staaten - darunter Boston und die ebenfalls demokratisch regierte Westküstenmetropole Los Angeles.

Gerade die kalifornische Millionenstadt geriet weltweit in die Schlagzeilen, als Trump dort vor Monaten beim ersten Einsatz dieser Art Soldaten aufmarschieren ließ - mit dem erklärten Ziel, Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE zurückzudrängen. Später folgten Einsätze in weiteren Städten, für die trotz politischer Widerstände ebenfalls Nationalgardisten mobilisiert wurden.

Wahl der Gastgeberstädte liegt nicht in Trumps Händen

Trump sagte nun, er könne auch im Falle der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eine Verlegung des Ausrichtungsorts erwirken, falls die Stadt nach seinem Empfinden "nicht angemessen vorbereitet sein sollte". Dafür sei wahrscheinlich ein anderes Verfahren nötig als bei der Neuvergabe von WM-Partien, "aber wir würden es tun".

Die Wahl der Gastgeberstädte liegt nicht in der Hand von Trump. Die Städte haben einen Vertrag mit der FIFA geschlossen, die acht Monate vor Turnierbeginn vor schwerwiegenden Problemen beim Wegfall eines Standorts stehen würde. "Es ist ein FIFA-Turnier, die Zuständigkeit der FIFA, die FIFA trifft diese Entscheidungen", hatte Vizepräsident Victor Montagliani aus Kanada zuletzt zu diesem Thema gesagt.

FIFA-Chef pflegt engen Draht zu Trump

FIFA-Chef Infantino pflegt enge Verbindungen zu Trump und war - zur Verwunderung vieler Beobachter - auch bei der jüngsten Zeremonie zur Unterzeichnung einer vom US-Präsidenten arrangierten Friedenserklärung für den Nahen Osten in Ägypten dabei.

Infantino zeigt sich seit Jahren bei wichtigen weltpolitischen Anlässen und betont immer wieder die seiner Ansicht nach verbindende Kraft des Fußballs. Kritiker halten ihm unangebrachte Nähe zu Staaten und Regierungen vor, die demokratische Werte nicht teilen und grundlegende Menschenrechte missachten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
26.09.2025
2 min.
Trump droht US-Städten mit Entzug der WM-Gastgeberrolle
Donald Trump hat sich zur Fußball-WM 2026 geäußert.
Donald Trump wirft demokratisch regierten US-Städten vor, die Kriminalität ausufern zu lassen. Das könnte womöglich auch Einfluss auf die Fußball-WM 2026 und Olympia 2028 haben.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
02.10.2025
2 min.
Infantino: "FIFA kann geopolitische Probleme nicht lösen"
Fußball-Weltverbandschef Gianni Infantino spricht auch über politische Themen.
Nach einer Council-Sitzung spricht FIFA-Chef Infantino über die Kraft des Fußballs. Eine politische Einmischung als Reaktion auf den Gaza-Krieg lehnt er aber ab. Das hat auch mit der WM zu tun.
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
14:39 Uhr
3 min.
Union diskutiert vor Klausur über Umgang mit der AfD
Die Debatte um den Umgang mit der AfD ist in der CDU erneut entbrannt. (Symbolbild)
Am Sonntag und Montag will sich die CDU-Führung bei einer Klausurtagung für die Landtagswahlen im nächsten Jahr aufstellen. Kernfragen: Wie will sie der AfD begegnen.
Mehr Artikel