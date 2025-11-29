Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Anselmino und Adeyemi treffen: BVB überholt Leverkusen

Der BVB jubelt im ersten der beiden wichtigen Duelle mit Leverkusen.
Der BVB jubelt im ersten der beiden wichtigen Duelle mit Leverkusen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der BVB jubelt im ersten der beiden wichtigen Duelle mit Leverkusen.
Der BVB jubelt im ersten der beiden wichtigen Duelle mit Leverkusen. Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Anselmino und Adeyemi treffen: BVB überholt Leverkusen
Von Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Borussia Dortmund sichert sich mit dem Sieg in Leverkusen Rang drei in der Liga. Welche Rolle spielt das Ergebnis für die Zukunft von Abwehrspieler Schlotterbeck? Nur Guirassy sorgt für Ärger.

Leverkusen.

Borussia Dortmund hat im ersten von zwei Top-Duellen mit Bayer Leverkusen binnen vier Tagen ein Statement gesetzt und den Ex-Meister in der Bundesliga-Tabelle wieder überholt. Die Fußballprofis von Trainer Niko Kovac gewannen das Topspiel in Leverkusen mit 2:1 (1:0).

Das erste Bundesligator von Chelsea-Leihgabe Aarón Anselmino (41. Minute) und ein erneuter Treffer von Karim Adeyemi (65.) brachten dem BVB den ersten Punkte-Dreier in der Liga nach zuvor zwei sieglosen Spielen mit Last-Minute-Gegentreffern am Stück. Leverkusens Anschlusstreffer durch den eingewechselten Christian Kofane (83.) kam zu spät für Bayer. 

Ausrufezeichen im Werben um Schlotterbeck

Der Sieg war auch ein Ausrufezeichen im Werben um eine Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck. Deutschlands Top-Innenverteidiger hatte zuvor durchblicken lassen, seine Entscheidung darüber auch vom Ausgang der beiden Spiele gegen Leverkusen abhängig zu machen.

"Extrem wichtig, auch allgemein für die Saison, um zu zeigen, in welche Richtung es geht", sagte Schlotterbeck vor dem Spiel noch einmal bei Sky zur Bedeutung des Doppelpacks gegen Leverkusen. Am Dienstag geht es in Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale erneut gegen den Meister von 2024. 

Schlotterbecks Vertrag in Dortmund läuft 2027 aus. Der 25-Jährige will nachhaltig um Titel spielen und soll seine Entscheidung auch von einer entsprechenden Perspektive in Dortmund abhängig machen. "Deswegen musst du beide Spiele so angehen, als ob es die wichtigsten in der Saison sind. Es sind jetzt auch die wichtigsten in meinen Augen", sagte Schlotterbeck.

Leverkusen zunächst besser

Richtig Zug im BVB-Spiel war indes erst nach der Pause. Mit Spitzenfußball hatte das Bundesliga-Topspiel lange Zeit nichts zu tun. Leverkusen hatte zunächst mehr Ballbesitz und gewann mehr Zweikämpfe, machte gegen harmlose und passive Gäste daraus aber zu wenig. Ernest Poku vergab die einzig echte vielversprechende Chance (19.) viel zu leichtfertig. Nach schönem Steilpass von Ibrahim Maza verfehlte der Niederländer das Ziel deutlich - da war mehr drin. 

Ansonsten leisteten sich beide Teams viele Abspielfehler und Patzer im Aufbau. Die Führung der Dortmunder fiel wie aus dem Nichts und typischerweise nach einem Standard. Einen Freistoß von Daniel Svensson nach einem dummen Foul von Edmond Tapsoba an Adeyemi köpfte Anselmino zur bis dato überraschenden BVB-Führung ins Netz. Bis dahin hatte es auf der Haupttribüne bei der Dortmunder Clubführung um den neuen BVB-Boss Carsten Cramer eher lange Gesichter gegeben. 

Guirassy nach Auswechslung angefressen

Nach dem Seitenwechsel machte Dortmund mehr Dampf und war nun spielbestimmend. Das 2:0 durch einen Adeyemi-Kopfball nach einer Flanke des eingewechselten Fábio Silva war der gerechte Lohn. Der Portugiese war zuvor für den schwachen Serhou Guirassy eingewechselt worden, der sichtlich verärgert über seine Auswechslung vom Feld ging. Adeyemi traf damit im dritten Pflichtspiel am Stück für den BVB, der mit nun 25 Punkten an Leverkusen (23) vorbei auf Rang drei sprang.

Serhou Guirassy wurde nach schwachem Spiel vorzeitig ausgewechselt.
Serhou Guirassy wurde nach schwachem Spiel vorzeitig ausgewechselt. Bild: Federico Gambarini/dpa
Serhou Guirassy wurde nach schwachem Spiel vorzeitig ausgewechselt.
Serhou Guirassy wurde nach schwachem Spiel vorzeitig ausgewechselt. Bild: Federico Gambarini/dpa

Die Werkself, der nur noch das 1:2 durch Kofane gelang, gewann nur eins der vergangenen sieben Bundesliga-Duelle mit den Dortmundern. Gegen keinen anderen Bundesligagegner haben die Leverkusener seit dem Sommer 2022 eine schwächere Bilanz.

Bayer beendet den Monat damit, wie der November begonnen hatte: Am 1. November hatte das Team von Trainer Kasper Hjulmand 0:3 bei den Bayern verloren. Zwischen jenem Spiel und der Niederlage nun gegen den BVB lagen vier Pflichtspielsiege. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
21:59 Uhr
2 min.
Kovac über Guirassy-Ärger: "Sind ein Herz und eine Seele"
Serhou Guirassy spielte in Leverkusen schwach und wurde vorzeitig ausgewechselt
Niko Kovac reagiert entspannt auf den Ärger um Serhou Guirassy nach dessen Auswechslung beim 2:1 des BVB in Leverkusen. Nach dem Spiel regelt der BVB-Coach die Angelegenheit auf dem Feld.
12:10 Uhr
3 min.
Erleichterung groß beim BVB: Ruhe zurück in Dortmund
Karim Adeyemi (l) traf in Leverkusen erneut.
Nach turbulenten Wochen feiert der BVB einen wichtigen Sieg in Leverkusen. Der sorgt nicht nur für Ruhe, sondern soll auch Signalwirkung haben.
Carsten Lappe, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
Mehr Artikel