Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Anwalt über DFB-Prozess: "Abenteuerliche Verrenkungen"

Im Prozess gegen den ehemaligen DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge (M) steht für den Verband einiges auf dem Spiel.
Im Prozess gegen den ehemaligen DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge (M) steht für den Verband einiges auf dem Spiel. Bild: Arne Dedert/dpa
Im Prozess gegen den ehemaligen DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge (M) steht für den Verband einiges auf dem Spiel.
Im Prozess gegen den ehemaligen DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge (M) steht für den Verband einiges auf dem Spiel. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Anwalt über DFB-Prozess: "Abenteuerliche Verrenkungen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur vier Monate nach dem Sommermärchen-Prozess steht der DFB erneut im Mittelpunkt eines Steuer-Strafverfahrens. Für den Verband geht es um viel Geld.

Frankfurt/Main.

Im nächsten Millionen-Prozess gegen den Deutschen Fußball-Bund hat die Verteidigung des angeklagten Ex-Schatzmeisters Stephan Osnabrügge den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Zudem stellte Osnabrügges Anwalt Jörg Oesterle die Rechtmäßigkeit des Verfahrens vor dem Landgericht Frankfurt infrage. Die Anklage enthalte "eine ganze Reihe an erheblichen Rechtsfehlern und abenteuerliche juristische Verrenkungen", so Oesterle.

"Es handelt sich um ein in mancher Hinsicht ungewöhnliches Verfahren, bei dem sich ein unbefangener Beobachter durchaus fragen wird, warum wir hier sitzen und in dem sich der Angeklagte nicht strafbar gemacht hat", sagte Oesterle zum Auftakt des Prozesses. Diesem wohnte überraschend der zuletzt im Sommermärchen-Prozess angeklagte ehemalige DFB-Boss Theo Zwanziger als Zuschauer bei. Das Verfahren gegen ihn war gegen eine geringfügige Geldauflage von 10.000 Euro ohne Urteilsspruch eingestellt worden.

Verfolgte den Auftakt des Steuerprozesses als Zuschauer: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger.
Verfolgte den Auftakt des Steuerprozesses als Zuschauer: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger. Bild: Arne Dedert/dpa
Verfolgte den Auftakt des Steuerprozesses als Zuschauer: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger.
Verfolgte den Auftakt des Steuerprozesses als Zuschauer: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger. Bild: Arne Dedert/dpa

Dem 54 Jahre alten Osnabrügge wird vorgeworfen, durch eine falsche Zuordnung der DFB-Einnahmen aus der Bandenwerbung für die Jahre 2014 und 2015 insgesamt rund 3,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Diesen Vorwurf wies sein Rechtsbeistand energisch zurück: "Der strafrechtliche Vorwurf ist falsch und entbehrt jeglicher Grundlage." Osnabrügge, der wegen eines gebrochenen Fußes an Krücken in den Gerichtssaal humpelte, will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern. 

Für den DFB steht viel auf dem Spiel

Ursprünglich waren in dem Fall sechs ehemalige DFB-Größen verdächtigt worden. Die im April 2020 eingeleiteten Strafverfahren gegen Ex-Präsident Reinhard Grindel, den früheren Liga-Chef Reinhard Rauball, Ex-Vizepräsident Rainer Koch sowie die ehemaligen Generalsekretäre Friedrich Curtius und Helmut Sandrock wurden jeweils gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Übrig geblieben ist Osnabrügge, der diese Möglichkeit bewusst nicht genutzt hat, weil er sich unschuldig fühlt. 

Für den als "Nebenbeteiligter" geführten DFB geht es in dem Verfahren darum, eine Geldstrafe wie zuletzt im Sommermärchen-Prozess (130.000 Euro) zu vermeiden. Denn eine weitere Verurteilung könnte weitreichende Auswirkungen haben. Dem Verband war wegen der Bandenwerbung-Affäre vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit für die betroffenen Jahre 2014 und 2015 aberkannt worden, weshalb ihm eine Steuernachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe droht. 

Der DFB hat dagegen Einspruch erhoben, vorsorglich aber Rücklagen in Höhe von 46 Millionen Euro gebildet, deren Verwendung er möglichst vermeiden will. Ein Schuldspruch würde die Chancen des Verbandes, der vor dem Finanzgericht Kassel zudem um die Rückerstattung von rund 26 Millionen Euro aus einer Steuernachzahlung für 2006 kämpft, erheblich mindern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
Präsident Neuendorf: 100 Millionen für Frauen-Bundesliga
Bernd Neuendorf hat Pläne für die Frauen-Bundesliga.
Wie geht es mit der Bundesliga der Frauen weiter? DFB-Boss Neuendorf äußert zwei Wochen vor dem Bundestag ein paar Ideen.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
16:53 Uhr
3 min.
Eintracht-Boss fordert früheren Videobeweis-Einsatz im Pokal
Eintracht Frankfurts Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann fordert einen früheren VAR-Einsatz im DFB-Pokal.
Eintracht Frankfurt scheidet im DFB-Pokal auch deshalb im Elfmeterschießen aus, weil das Schiedsrichter-Gespann vor dem Ausgleich von Borussia Dortmund eine Abseitsposition übersieht.
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel