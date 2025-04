Anzugskandal im Skispringen: Das sagt FIS-Renndirektor Sandro Pertile zu den bevorstehenden Reformen – eine Betrachtung

Eine seit Jahren andauernde Materialschlacht hat aus dem Skispringen die Sportart Skisegeln gemacht. Der Weltverband FIS könnte nun zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Eine turbulente Saison hat an einem denkwürdigen und geschichtsträchtigen Sonntag in Planica ihr Ende gefunden. Tausende Fans feierten im skisprungverrückten Slowenien die Stars der Szene. So wie jedes Jahr zum Winterabschluss - und so, als sei vorher nichts gewesen. Dass die besten Norweger nicht am Start standen, erwies sich nur als...