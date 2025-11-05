Applaus für Wirtz: Sieg gegen Real als Liverpool-Wendepunkt?

Liverpool schlägt den Rekordsieger der Königsklasse. Dabei überzeugt Florian Wirtz auch ohne Tor oder Assist. Der Trainer lobt den Nationalspieler. Am Sonntag wartet die nächste schwere Prüfung.

Liverpool. Mit donnerndem Applaus bedankten sich die Fans des FC Liverpool bei Florian Wirtz. Als der deutsche Fußball-Nationalspieler kurz vor Ende des Champions-League-Topspiels gegen Real Madrid ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer an der Anfield Road und bejubelten den 22-Jährigen für eine starke Leistung. Auch ohne eigenes Tor oder Vorlage hatte Wirtz großen Anteil am 1:0-Sieg gegen die Königlichen. Der enorm wichtige Erfolg kann für die krisengeplagten Reds ein Wendepunkt in dieser Saison sein - und auch für Wirtz.

Wirtz überzeugt auf mehreren Ebenen

"Großartige Performance, danke für die unglaubliche Atmosphäre Anfield", schrieb Wirtz bei Instagram. Der 150-Millionen-Euro-Mann überzeugte gegen das von seinem Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierte spanische Star-Ensemble gleich auf mehreren Ebenen.

Wirtz bot sich ständig an, setzte seine Mitspieler mit präzisen Pässen in Szene und agierte stark im Pressing. Schon während der Partie spendeten die Fans ihm immer wieder Szenenapplaus. Als Wirtz zur Ausführung einer Ecke ging, bedankte sich der Ausnahmekönner für die Unterstützung, indem er selbst Richtung Tribüne klatschte.

Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Die Liverpooler Herbst-Krise mit vier Niederlagen in der Premier League, einer in der Königsklasse und dem Aus im Ligapokal war unter anderem auch an der Formkrise des Super-Neuzugangs festgemacht worden. Noch immer wartet Wirtz auf sein erstes Tor für den neuen Club.

Trainer Slot lobt Wirtz' Einstellung

Trainer Arne Slot hatte mehrfach betont, dass der Offensivmann Eingewöhnungszeit in der besten Liga der Welt brauche. "Das gilt für fast jeden, ganz zu schweigen von einem 22-jährigen Spieler. Ich denke, er arbeitet unglaublich hart daran, sich so schnell wie möglich anzupassen", sagte der Niederländer und ergänzte: "Er hatte während seiner gesamten Karriere hier bei Liverpool so viel Pech. Auch heute hat er wieder so viele Chancen für die Mannschaft herausgespielt. Aber das Tor, das wir erzielt haben, war weder eine Vorlage noch ein Tor von ihm."

Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa

Tatsächlich bereitete Wirtz unter anderem eine Riesenchance für Dominik Szoboszlai vor. Der frühere Leipziger scheiterte freistehend an Real-Keeper Thibaut Courtois, der mit zahlreichen Glanzparaden einen höheren Liverpool-Sieg verhinderte. Der einzige Liverpool-Treffer gelang Alexis Mac Allister in der 61. Minute.

Nächstes Spitzenspiel schon am Sonntag

Auch als es noch 0:0 stand, wurden die Anhänger nicht unruhig. Mit lauten Arne-Slot-Gesängen zeigten sie ihrem öffentlich schon infrage gestellten Trainer ihre Unterstützung.

Der Erfolg der Reds war nach dem 2:0 gegen Aston Villa in der Liga der zweite innerhalb von vier Tagen. Ist die Krise nun endgültig vorbei? Die nächste harte Prüfung folgt bereits am Sonntag. Dann spielen Wirtz & Co. bei Manchester City und wollen zeigen, wie nachhaltig ihr Aufschwung ist. (dpa)