Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Applaus für Wirtz: Sieg gegen Real als Liverpool-Wendepunkt?

Spieler und Fans des FC Liverpool hatten am Dienstag Grund zur Freude.
Spieler und Fans des FC Liverpool hatten am Dienstag Grund zur Freude. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung.
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel.
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa
Spieler und Fans des FC Liverpool hatten am Dienstag Grund zur Freude.
Spieler und Fans des FC Liverpool hatten am Dienstag Grund zur Freude. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung.
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel.
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa
Fußball
Applaus für Wirtz: Sieg gegen Real als Liverpool-Wendepunkt?
Thomas Eßer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Liverpool schlägt den Rekordsieger der Königsklasse. Dabei überzeugt Florian Wirtz auch ohne Tor oder Assist. Der Trainer lobt den Nationalspieler. Am Sonntag wartet die nächste schwere Prüfung.

Liverpool.

Mit donnerndem Applaus bedankten sich die Fans des FC Liverpool bei Florian Wirtz. Als der deutsche Fußball-Nationalspieler kurz vor Ende des Champions-League-Topspiels gegen Real Madrid ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer an der Anfield Road und bejubelten den 22-Jährigen für eine starke Leistung. Auch ohne eigenes Tor oder Vorlage hatte Wirtz großen Anteil am 1:0-Sieg gegen die Königlichen. Der enorm wichtige Erfolg kann für die krisengeplagten Reds ein Wendepunkt in dieser Saison sein - und auch für Wirtz.

Wirtz überzeugt auf mehreren Ebenen

"Großartige Performance, danke für die unglaubliche Atmosphäre Anfield", schrieb Wirtz bei Instagram. Der 150-Millionen-Euro-Mann überzeugte gegen das von seinem Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierte spanische Star-Ensemble gleich auf mehreren Ebenen.

Wirtz bot sich ständig an, setzte seine Mitspieler mit präzisen Pässen in Szene und agierte stark im Pressing. Schon während der Partie spendeten die Fans ihm immer wieder Szenenapplaus. Als Wirtz zur Ausführung einer Ecke ging, bedankte sich der Ausnahmekönner für die Unterstützung, indem er selbst Richtung Tribüne klatschte.

Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung.
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung.
Florian Wirtz (l) überzeugte mit einer starken Leistung. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Die Liverpooler Herbst-Krise mit vier Niederlagen in der Premier League, einer in der Königsklasse und dem Aus im Ligapokal war unter anderem auch an der Formkrise des Super-Neuzugangs festgemacht worden. Noch immer wartet Wirtz auf sein erstes Tor für den neuen Club.

Trainer Slot lobt Wirtz' Einstellung 

Trainer Arne Slot hatte mehrfach betont, dass der Offensivmann Eingewöhnungszeit in der besten Liga der Welt brauche. "Das gilt für fast jeden, ganz zu schweigen von einem 22-jährigen Spieler. Ich denke, er arbeitet unglaublich hart daran, sich so schnell wie möglich anzupassen", sagte der Niederländer und ergänzte: "Er hatte während seiner gesamten Karriere hier bei Liverpool so viel Pech. Auch heute hat er wieder so viele Chancen für die Mannschaft herausgespielt. Aber das Tor, das wir erzielt haben, war weder eine Vorlage noch ein Tor von ihm."

Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel.
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel.
Trainer Arne Slot lobte Wirtz nach dem Spiel. Bild: Jon Super/AP/dpa

Tatsächlich bereitete Wirtz unter anderem eine Riesenchance für Dominik Szoboszlai vor. Der frühere Leipziger scheiterte freistehend an Real-Keeper Thibaut Courtois, der mit zahlreichen Glanzparaden einen höheren Liverpool-Sieg verhinderte. Der einzige Liverpool-Treffer gelang Alexis Mac Allister in der 61. Minute.

Nächstes Spitzenspiel schon am Sonntag

Auch als es noch 0:0 stand, wurden die Anhänger nicht unruhig. Mit lauten Arne-Slot-Gesängen zeigten sie ihrem öffentlich schon infrage gestellten Trainer ihre Unterstützung.

Der Erfolg der Reds war nach dem 2:0 gegen Aston Villa in der Liga der zweite innerhalb von vier Tagen. Ist die Krise nun endgültig vorbei? Die nächste harte Prüfung folgt bereits am Sonntag. Dann spielen Wirtz & Co. bei Manchester City und wollen zeigen, wie nachhaltig ihr Aufschwung ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
Wirtz-Wende in Frankfurt? - Liverpool kommt zum Krisenduell
Florian Wirtz hat weiter Schwierigkeiten beim FC Liverpool.
Der FC Liverpool steckt in der tiefsten Krise seit Jahren. Mittendrin: Florian Wirtz. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt erhält er von einer Trainer-Legende Unterstützung.
Christian Johner und Patrick Reichardt, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
17:11 Uhr
2 min.
Vater Wirtz über Sohn Florian: Wird Preis rechtfertigen
Weiter im Fokus: Liverpools Florian Wirtz (l) fand gegen Real Madrid zu alter Stärke.
Trotz holprigem Start in Liverpool: Hans Wirtz ist überzeugt, dass sein Sohn die vielen Millionen wert ist. Was der Vater zur Entwicklung des Nationalspielers sagt.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel