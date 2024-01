Argirios Giannikis neuer Trainer beim TSV 1860 München

München. Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat zum Start in das Jahr einen neuen Trainer präsentiert. Argirios Giannikis soll die Löwen als Nachfolger von Maurizio Jacobacci wieder auf Erfolgskurs bringen. Nach dem Aus von Jacobacci vor einem Monat hatte Interimstrainer Frank Schmöller das Team vorübergehend geführt.

Der in Nürnberg geborene Giannikis begann er als Co-Trainer von Markus Kauczinski beim Karlsruher SC und später beim FC Ingolstadt 04. Im Oktober 2017 übernahm er Rot-Weiss Essen. Nach der Station VfR Aalen wechselte er in die zweite griechische Liga in der er PAS Giannia zum Aufstieg in die erste Liga führte und im Folgejahr mit Platz 8 erfolgreich abschloss. Danach arbeitete er für den griechischen Spitzenclub AEK Athen.

Die Löwen belegen nach einer unbefriedigenden Hinrunde nur den 15. Platz. Weiter geht es für den Traditionsclub am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Die Duisburger sind Tabellenvorletzter. (dpa)