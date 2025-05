Arjen Robben wird Jugendtrainer beim FC Groningen

Der ehemalige Bayern-Star übernimmt die U14 seines Jugendvereins. Der niederländische Club ist nicht nur wegen seiner großen Erfolge und Erfahrung vom 41-Jährigen überzeugt.

Groningen. Neuer Job für Arjen Robben: Der ehemalige Bayern-Star trainiert in der kommenden Saison die U14 seines Jugendvereins FC Groningen. Der niederländische Fußball-Erstligist stellte den 41-Jährigen als Teil eines neuen Trainerteams der verschiedenen Nachwuchsmannschaften vor.

"Die Tatsache, dass wir Arjen Robben dafür begeistern konnten, Cheftrainer einer Mannschaft unserer Jugendakademie zu werden, macht uns natürlich sehr stolz. Arjens Erfahrung bedarf keiner weiteren Erklärung, aber auch als Trainer hat er von Anfang an einen starken Eindruck hinterlassen", sagte Byron Bakker, Leiter der Fußballentwicklung beim FC Groningen.

Robben hatte in den vergangenen Jahren bereits kleinere Aufgaben am Campus des FC Groningen übernommen und auch ein Praktikum als Trainer absolviert. Zuvor trainierte der Niederländer nach seinem Karriereende die Mannschaft seines Sohnes Luka beim Amateurverein Be Quick 1887 in Groningen.

Robben spielte von 2009 bis 2019 für den FC Bayern und gewann in dieser Zeit neben zahlreichen Meisterschaften und Pokalen auch die Champions League. Danach ließ er seine große Karriere beim FC Groningen ausklingen. (dpa)