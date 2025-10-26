Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Arsenal baut Führung aus - Man City patzt bei Aston Villa

Der frühere Crystal-Palace-Profi Eberechi Eze (r.) erzielte das Siegtor für Arsenal.
Der frühere Crystal-Palace-Profi Eberechi Eze (r.) erzielte das Siegtor für Arsenal. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Matty Cash erzielte das Siegtor für Aston Villa.
Matty Cash erzielte das Siegtor für Aston Villa. Bild: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Viktor Gyokeres (l) von Arsenal und Maxence Lacroix von Crystal Palace im umkämpften Derby.
Viktor Gyokeres (l) von Arsenal und Maxence Lacroix von Crystal Palace im umkämpften Derby. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Haalands Treffer (l.) zählte nicht.
Haalands Treffer (l.) zählte nicht. Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa
Der frühere Crystal-Palace-Profi Eberechi Eze (r.) erzielte das Siegtor für Arsenal.
Der frühere Crystal-Palace-Profi Eberechi Eze (r.) erzielte das Siegtor für Arsenal. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Matty Cash erzielte das Siegtor für Aston Villa.
Matty Cash erzielte das Siegtor für Aston Villa. Bild: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Viktor Gyokeres (l) von Arsenal und Maxence Lacroix von Crystal Palace im umkämpften Derby.
Viktor Gyokeres (l) von Arsenal und Maxence Lacroix von Crystal Palace im umkämpften Derby. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Haalands Treffer (l.) zählte nicht.
Haalands Treffer (l.) zählte nicht. Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa
Fußball
Arsenal baut Führung aus - Man City patzt bei Aston Villa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Arsenal feiert den vierten Liga-Sieg in Serie und setzt sich an der Tabellenspitze fest. Man City kassiert beim starken Aston Villa eine Niederlage.

London.

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League mit dem vierten Sieg in Serie ausgebaut. Die Gunners erkämpften im London-Derby gegen Crystal Palace ein 1:0 (1:0) und haben nun bereits vier Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Das Siegtor erzielte der ehemalige Palace-Profi Eberechi Eze (39. Minute) nach einem Freistoß.

Im Parallelspiel verlor Manchester City beim formstarken Aston Villa mit 0:1 (0:1). Den Treffer im Villa Park von Birmingham erzielte Matty Cash (19.). Der vermeintliche Ausgleich für die Elf von Pep Guardiola durch Erling Haaland (89.) zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Haalands Treffer (l.) zählte nicht.
Haalands Treffer (l.) zählte nicht. Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa
Haalands Treffer (l.) zählte nicht.
Haalands Treffer (l.) zählte nicht. Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa

Arsenal tut sich lange schwer

Arsenal tat sich gegen die vom früheren Frankfurt-Coach Oliver Glasner trainierten Gäste lange schwer. In der ersten Hälfte waren die Gunners zwar spielbestimmend, kamen aber selten gefährlich vors Tor, während Palace die formstarke Arsenal-Defensive immer wieder mit Kontern prüfte.

Erst durch eine Standardsituation gelang die Führung: Nach einem langen Freistoß von Declan Rice legte Gabriel per Kopf auf Eze ab, der aus rund 13 Metern traf. Nach dem Seitenwechsel verpasste Arsenal die Vorentscheidung. Gabriel traf per Kopf die Latte, Bukayo Saka und Leandro Trossard vergaben weitere Chancen. Crystal Palace hingegen kam kaum noch zu Gelegenheiten, so dass es beim knappen Arsenal-Sieg blieb.

Arsenal schon sieben Punkte vor Liverpool, City nur Vierter

Der Tabellenvorsprung der Londoner auf Meister FC Liverpool, der in Brentford die vierte Liga-Pleite in Serie kassiert hatte und auf Platz 6 fiel, beträgt nun schon sieben Zähler. Man City, das zum dritten Mal hintereinander bei Aston Villa verlor, hat als Tabellenvierter sechs Punkte Rückstand auf Arsenal. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
21.10.2025
3 min.
Gyökeres-Doppelpack bei Arsenal-Sieg - Auch Inter souverän
Nick Woltemade feiert mit Newcastle United den Sieg gegen Benfica Lissabon
Inter Mailand und der FC Arsenal stürmen weiter ungeschlagen durch die Champions League. Auch Nick Woltemade darf mit Newcastle United jubeln.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
19.10.2025
3 min.
Vierte Pleite in Serie für Liverpool - 1:2 gegen Man United
Bryan Mbeumo erzielte in Liverpool die 1:0-Führung für Manchester United.
Der FC Liverpool steckt in der Krise. Beim Erzrivalen Manchester United kassiert der englische Fußballmeister bereits die vierte Niederlage in Serie. Florian Wirtz kommt erst spät aufs Feld.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel